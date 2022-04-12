США исключили интернет-сервисы из перечня технологических санкций против рф

Министерство финансов США освободило телекоммуникационные сервисы от требования соблюдать действующие санкций против россии. Соответствующее распоряжение было утверждено в конце прошлой недели.

Ослабление санкций стало следствием запросов ведущих правозащитных групп, которые опасались, что такие ограничения перекроют доступ российских активистов к внешнему миру. Access Now и другие некоммерческие организации настаивали на том, чтобы правительство США не перекрывало доступ в интернет в рамках масштабных санкций против россии в связи с её вторжением в Украину.

В результате Минфин США издал новое распоряжение, разрешающее деловые операции, связанные с «сервисами, программным обеспечением, оборудованием или технологиями, связанными с коммуникациями через интернет», включая обмен сообщениями, регистрацию доменов, электронную почту и обмен фотографиями или видео. Однако документ не разрешает транзакции с участием российских финансовых учреждений или организаций, контролируемых государством, таких как Министерство финансов россии. Вместе с тем распоряжение не обязывает компании предоставлять услуги в россии, если они добровольно прекратили оказывать их и ушли с российского рынка.

В своем заявлении технический юрисконсульт Access Now Наталья Крапива приветствовала это решение.

«Технологии интернет-коммуникаций США имеют ключевое значение для правозащитников и независимых СМИ в освещении и борьбе с агрессией правительств россии и беларуси в Украине», — сказала Крапива.

Источник: The Verge