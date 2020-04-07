Сервис курьерской доставки Raketa начал доставлять продукты и хозтовары из супермаркетов





В условиях карантина самым частым поводом выйти из дома на улицу (если только вы не счастливый владелец собаки) является посещение ближайшего магазина для покупка продуктов и бытовых товаров. Если вы строго придерживаетесь рекомендаций и не планируете использовать этот повод для прогулки на свежем воздухе, то теперь можете заказать продукты из супермаркета еще в одной службе доставки — Raketa.

Сегодня представители сервиса Raketa объявили о расширении услуг доставки, благодаря чему курьеры смогут оперативно доставлять из магазинов самые востребованные продукты и хозтовары из супермаркетов. На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети Ашан, которые в течение этой недели поочередно подключаются к Raketa. В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.

Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия. На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода – 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги – 60 грн. Доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

«Всеукраинский карантин существенно изменил привычную жизнь людей. Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери», — рассказал Владимир Самборский, операционный директор сервиса Raketa.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается список партнерских магазинов и ресторанов, расположенных в радиусе 3,5 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

На сегодняшний день услугами сервиса Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс. человек. В середине марта сервис внедрил бесконтактную доставку заказов.

Напомним, что ранее Rozetka, АТБ и Нова Пошта совместно запустили курьерскую доставку продуктовых наборов на дом.

Источник: Raketa