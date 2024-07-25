Руководитель Adobe сравнил скрытую плату за подписку с героином — тоже трудно «слезть»

Противоречивая практика Adobe по штрафам для клиентов, которые досрочно прекращает подписку, является следствием зависимости компании от такой формы прибыли, говорят FTC. По словам американского регулятора, в компании это признают.

В июне FTC подала в суд на Adobe, утверждая, что компания не смогла должным образом проинформировать создателей контента относительно собственных правил выставления счетов за подписку и штрафов за ее отмену. Разработчик программного обеспечения может раскрывать эти детали на своем сайте, но, как утверждается, они не раскрываются при регистрации подписки.

FTC утверждает, что руководители Adobe знают, что «неадекватное … раскрытие информации» о своих годовых планах оплаты «вводит в заблуждение потребителей и наносит им ущерб», но руководство компании «продолжает участвовать в этих незаконных действиях, поскольку лучшее раскрытие информации повредит прибыли Adobe из-за снижения доходов от подписки».

«Как признал один из руководителей Adobe, скрытый ETF «немного похож на героин для Adobe», и «нет абсолютно никакого способа отменить ETF или говорить об этом более очевидно [без] большого удара по бизнесу», — говорится в документе регулятора.

Adobe публично отрицает обвинения FTC. Один из руководителей компании на условиях анонимности (из-за деликатного характера публичных комментариев на фоне судебных процессов) предположил, что федеральное агентство просто собирает провокационные материалы для открытия, чтобы поддержать нежизнеспособный иск. Человек, который сделал сравнение с героином, по его словам, не входит в исполнительное руководство.

И да, мы знаем, что на фото что-то другое, но как было не взять этот скриншот?

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Источник: The Register

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