США подали иск против Adobe из-за «обманчивых» подписок, которые слишком трудно отменить

Правительство США подало в суд на Adobe из-за якобы сокрытия дорогих комиссий и затруднения отмены подписки. Министерство юстиции утверждает, что Adobe «навредила потребителям, зарегистрировав их в своем самом прибыльном плане подписки по умолчанию без четкого раскрытия важных условий плана».

В иске утверждается, что Adobe «скрывает» условия своего платного плана «мелким шрифтом и за дополнительными текстовыми полями и гиперссылками». Делая это, компания не раскрывает должным образом плату за досрочное расторжение, понесенную после отмены, «которая может составлять сотни долларов». Также отмечается, что когда клиенты пытаются отменить подписку, Adobe требует, чтобы они прошли «обременительный и сложный» процесс отмены, который включает навигацию между несколькими веб-страницами и всплывающими окнами.

По словам Министерства юстиции, клиенты сталкиваются с препятствиями, когда пытаются отменить свои подписки по телефону или в чатах. В жалобе утверждается, что «звонки или чаты абонентов прерывались или отключались, и им приходилось повторно объяснять причину звонка, когда они снова подключались». В иске утверждается, что эти действия нарушают федеральные законы, направленные на защиту потребителей.

Иск также касается руководителей Adobe: старшего вице-президента по выходу на рынок цифровых технологий и продаж Маниндера Соуни, президента цифрового медиа-бизнеса Дэвида Вадвани. В жалобе говорится, что оба руководителя «руководили, контролировали, имели полномочия контролировать или участвовали в действиях и практиках Adobe».

Отметим, в 2012 году Adobe перешла от продажи своего творческого программного обеспечения для пожизненного использования к взысканию с пользователей месячной или годовой подписки. Модель подписки Adobe вызвала критику творческих людей, которые часто вынуждены оставаться подписанными на сервисы Adobe, чтобы продолжать выполнять свою работу.

Источник: The Verge