Рынок ПК впервые за восемь лет начал расти





По данным исследовательских компаний IDC и Gartner, на глобальном рынке ПК наблюдается стабильный рост. По оценкам IDC, поставки компьютеров выросли на 2,7% (266,7 млн проданных устройств по всему миру), в то время как по подсчётам Gartner рост составил 0,6% (261,2 млн устройств). В 2018 году положительные результаты были зафиксированы только в первом квартале, а в 2019 году рост продаж наблюдался в течение всего года, впервые с 2011 года.

Gartner и IDC в целом сошлись на том, в каком направлении движется рынок ПК, однако обе компании ведут подсчёт устройств по-разному. IDC включает десктопные и мобильные компьютеры, а также ноутбуки-трансформеры. Gartner не учитывает устройства Chromebook. Одну из главных причин роста продаж ПК IDC и Gartner видят в прекращении поддержки Windows 7. В связи с тем, что в корпоративном сегменте много устаревших устройств, компании вынуждены их обновлять. По данным Microsoft, по состоянию на сентябрь прошлого года Windows 10 была установлена на 900 млн компьютеров. Тем не менее Windows 7 всё ещё используется на более чем 30% устройств.

Такая тенденция вряд ли продлится долго. Рыночная доля Windows 7 на сегодняшний день по-прежнему значительная, и прекращение поддержки Windows 8 не приведёт к таким результатам, поскольку она занимает менее 2%. Главной проблемой рынка ПК в 2019 году аналитики назвали дефицит процессоров Intel. В IDC считают, что это способствовало повышению спроса на процессоры AMD.

Тройка ведущих производителей ПК выглядит так: Lenovo, HP и Dell. Эксперты всё же не отменяют свои прогнозы по поводу падения рынка ПК. Среди причин называются экономическая неопределенность, дефицит процессоров Intel и высокие цены на некоторые комплектующие.

Источник: The Verge