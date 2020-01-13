Завтра Microsoft прекращает бесплатную расширенную поддержку Windows 7, которую продолжают использовать более 440 млн пользователей





Завтра, 14 января 2020 года Microsoft прекратит бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 7. Это означает, что больше никаких обновлений безопасности с исправлениями уязвимостей не будет, а безопасность соответствующих устройств окажется под угрозой. Учитывая, что дата была названа давно, а сама Microsoft последний год с завидной регулярностью напоминала об этом событии, тем самым подталкивая к переходу на Windows 10, многим эта дата врезалась в память очень хорошо.

Дабы сразу внести ясность, напомним, что бесплатная основная поддержка Windows 7 прекратилась 13 января 2015 года, когда ОС перестала получать функциональные обновления, а на платные расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates) юридические лица и компании смогут рассчитывать еще три года — до января 2023.

Само собой, в связи с прекращением расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft дала рекомендации оставшимся пользователям старой доброй «семерки» (ОС вышла 22 октября 2009 года) перейти на актуальную версию Windows 10, причем не просто обновить ОС, а купить новое устройство, чтобы избежать проблем несовместимости определенных компонентов и драйверов с устаревшим оборудованием.

Тем не менее, несмотря на предупреждения Microsoft, многие пользователи, в особенности корпоративные, не спешат отказываться от Windows 7. Сейчас во всем в мире остается более 440 млн пользователей Windows 7 — в декабре доля Windows 7 составляла 26,79%, тогда как на долю Windows 10 приходится 65,4%. В сентябре прошлого года во всем мире насчитывалось более 900 млн устройств под управлением ОС Windows 10, вот-вот должен быть взят рубеж в 1 млрд. Интересно будет взглянут на обновленную статистику по итогам этого или следующего месяца — приведет ли прекращение расширенной поддержки Windows 7 к резкому росту доли Windows 10. Или, возможно, вырастет доля дистрибутивов Linux.

Как бы там ни было, Google заверила, что полная поддержка браузера Chrome для Windows 7 продлится еще как минимум 18 месяцев — до 15 июля 2021 года. То есть, все функции безопасности браузера будут работать как минимум до наступления этой даты.

Остается добавить, что завтра, одновременно с Windows 7 будет прекращена поддержка последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709). Это должно было случится еще в прошлом месяце, но Microsoft решила отсрочить казнь.

Источник: Neowin (2) и Microsoft