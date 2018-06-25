С 1 июля 2018 года владельцы электромобилей Tesla будут платить за доступ к премиальным интернет-сервисам Premium Connectivity: браузеру, стримингу, пробкам и т.д.

Постоянный доступ к сети интернет является весьма важным для высокотехнологичных электромобилей Tesla, которые могут таким образом легко обновлять программное обеспечение и навигационные карты, отслеживать местоположение и сообщать о свободных зарядных станциях. До недавнего времени этот доступ был бесплатным, однако начиная с 1 июля 2018 года новым владельцам электромобилей Tesla придется оплачивать премиальный доступ к сети.

Планы перевести пользователей Tesla на платный способ доступа к интернету были озвучены еще в 2014 году, тогда же представители компании называли 2018 год в качестве финального срока. По данным издания Electrek, Tesla уже начала рассылать соответствующие письма своим дилерам, в которых рассказала о новом платном пакете доступа к сети Premium Connectivity.

Во всех электромобилях Tesla по-прежнему будет работать бесплатный стандартный пакет сетевых услуг Standard Connectivity, который будет включать критически важные обновления прошивки, выбор маршрута с учетом пробок на дорогах, а также данные о свободных зарядках Supercharger. Однако другие функции, которые не настолько сильно влияют на пользовательский опыт, но при этом потребляют достаточно много сетевого трафика, сделают платными в рамках пакета Premium Connectivity.

В этот пакет будут входить такие услуги, как спутниковый вид навигации, отображение ситуации на дороге в режиме реального времени, доступ к веб-браузеру, стриминг музыки, некритичные обновления прошивки и т.д. Новые условия будут действовать для всех, кто закажет электромобиль Tesla начиная с 1 июля 2018 года.

Компания пока не озвучила рекомендованную стоимость пользования сервисом Premium Connectivity, однако ожидается, что она составит порядка $100 в год, что наверняка не станет непосильной ношей для пользователя способного оплатить электромобиль Tesla. В качестве бонуса новые покупатели любой версии Model S и Model X получат в подарок год бесплатного пользования пакетом Premium Connectivity, а вот покупателям Model 3 такой подарок причитается лишь в случае, если они закажут более дорогую версию с премиальным интерьером стоимостью $5000.

Отметим, что Tesla могла себе позволить оплачивать сетевые счета своих клиентов до тех пор, пока продажи электромобилей не превысили определенной отметки. Теперь же, когда электромобили компании выпускаются в более массовых объемах, это начинает бить по карману компании сильнее. Похожий процесс мы наблюдали в 2017 году, когда Tesla сделала платным использование своих скоростных зарядных станций Supercharger.

Источник: Engadget