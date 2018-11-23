С 1 января 2019 года оптовая цена электроэнергии в Украине может вырасти более чем на 15%

Сегодня, 23 ноября, должно состояться заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). На нём будет рассматриваться вопрос повышения тарифов на электроэнергию для генерирующих предприятий. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Кривенко в соцсетии Facebook.

По словам Оксаны Кривенко, генерирующие компании подняли вопрос о повышении тарифов для них. Например, «Энергоатом» просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%. После такого повышения тарифа рентабельность компании составит 38%, а доход увеличится на 27 млрд. По словам чиновницы, это сопоставимо с половиной фонда всех субсидий Украины (в государственном бюджете на 2019 год на субсидии выделено 55 млрд грн.). При этом «Энергоатом» предоставил обоснования такого роста тарифа на 22 тыс. (двадцати двух тысячах) страниц. Но, по словам Оксаны Кривенко, даже такое обширное бумагомарательство обосновывает лишь 3,5 млрд средств на инвестиции.

Но это ещё не всё. Увеличить собственные тарифы хотят и другие генерирующие компании, правда, аппетиты у них поскромнее. В частности, «Укргидроэнерго» предлагает повысить свой тариф на 46%, что позволит увеличить доход на 3,5 млрд грн. Руководители ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в размере 4,6 млрд, а для этого их тариф нужно увеличить на 21%.

Как отмечает Оксана Кривенко, если учесть все представленные предложения, то оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 году вырастет более чем на 15%. Но чиновница не намерена идти на поводу у генерирующих компаний.

«Будем принимать решение, защищая интересы потребителя», — заявила Оксана Кривенко.

Источник: Facebook