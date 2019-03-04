С 2020 года Volvo ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч в целях безопасности

Мы уже привыкли к тому, что автопроизводители объявляют о постепенном отказе от ДВС-моделей и переходе на электрические версии автомобилей. Однако компания Volvo сделала более интересное и неожиданное заявление — начиная с 2020 года на всех автомобилях бренда максимальная скорость будет ограничена на отметке 180 км/ч.

Это решение было принято в рамках стратегии Vision 2020, которая призвана исключить возможность смертельного исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле Volvo. В рамках изучения вопросов безопасности, компания Volvo Cars провела исследование, выявившее три основных фактора («пробела»), негативно влияющих на безопасность дорожного движения.

Первым фактором в компании признали превышение скорости, вторым — езду в нетрезвом состоянии / состоянии наркотического опьянения, третьим — невнимательность за рулем, включая отвлечение на мобильные телефоны. Представители автопроизводителя отметили, что не существует отдельной организации, которая отвечала бы за все три фактора, поэтому они решили взять эту ответственность на себя.

«Люди просто не осознают всю опасность, которую таит в себе езда на высоких скоростях. Как существа, обладающие способностью мыслить, мы все понимаем опасность для жизни змей или пауков, опасность высоты. Со скоростью это не особо работает. Водители зачастую едут слишком быстро и не успевают в итоге адаптироваться к конкретной ситуации на дороге и сориентироваться в своих возможностях в этой ситуации. Нам необходимо работать над поведением за рулём и донести до водителей всю опасность такого стиля вождения» — отметил эксперт по безопасности Volvo Cars Ян Иварссон.

В Volvo Cars отметили, что после превышения определенной скоростной отметки, даже максимально безопасный автомобиль и дорожная инфраструктура не смогут спасти водителя от серьезных травм в случае ДТП. При этом несмотря на законодательные ограничения скорости, регулярно регистрируются случаи ее превышения. Данные статистики по ДТП из Национального управления безопасностью движения на трассах (США) показывают, что причиной 25% смертельных исходов в результате ДТП за 2017 год было превышение скорости.

Интересно, что помимо ограничения максимальной скорости, компания Volvo также рассматривает возможность автоматически принудительно снижать максимально возможную скорость возле школ и больниц, использую технологии геозонирования.

Напомним, что начиная с текущего года Volvo собирается прекратить выпуск чисто бензиновых автомобилей, все модели бренда будут гибридами или электромобилями. Также в компании объявили, что больше не будут разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, а текущее поколение ДВС станет последним.

Источник: Volvo Cars