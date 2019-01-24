С 2030 года Швеция откажется от использования автомобилей с ДВС

Швеция решила присоединиться к уже немалому перечню стран, которые намерены полностью отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Продажи автомобилей с ДВС будут полностью прекращены в стране к 2030 году. Это один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

«Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители», — заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Но на самом деле Швеция вряд ли станет первой страной, полностью отказавшейся от продаж новых автомобилей с ДВС. Соседняя Норвегия намерена прекратить продажу таких автомобилей уже к 2025 году. Уже сейчас почти каждый второй проданный в Норвегии автомобиль работает на электрической тяге.

Добавим, ряд других стран также назвали конкретные даты прекращения продаж и регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Отказаться от ДВС в автомобилях к 2030 году намерены также Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды. Примерно такие же сроки называют Индия и Китай. К 2040 году запретить продажи автомобилей с ДВС хотят во Франции, Великобритании и Германии.

Производитель легковых машин Volvo Cars ещё в 2017 году первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями. На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. В этих сегментах рынка процесс отказа от двигателей внутреннего сгорания идет значительно медленнее, однако шведский концерн уже вошел в группу мировых лидеров по выпуску электрических автобусов.

Отметим, пока что электрические автобусы используются в небольших количествах. Однако Феликс Кибарт, возглавляющий подразделение альтернативных двигателей в компании MAN Bus & Truck, считает, что с 2021 года расходы на покупку и эксплуатацию электрических автобусов со сроком службы 12 лет сравняются с соответствующими издержками на дизельные автобусы. И тогда их использование станет для предприятий общественного транспорта экономически целесообразным.

Источник: DW