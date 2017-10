В Нидерландах запретят продавать бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года

К списку европейских стран, объявивших о планах по прекращению продаж бензиновых и дизельных автомобилей, присоединились Нидерланды. Недавно избранное правительство этой страны опубликовало детальный план своих действий, где помимо прочего нашлось упоминание о том, что к 2030 году все автомобили в Нидерландах должны быть без вредных выбросов.

Интересно, что в документах используется именно такая формулировка («by 2030 all cars in the Netherlands must be emission free»), однако скорее всего речь идет о запрете продаж новых автомобилей с ДВС. Вряд ли кто-то запретит жителям страны передвигаться на законно приобретенных ранее автомобилях, а вот тем, кто захочет обновить свой автопарк, придется выбирать исключительно из электромобилей. Ранее в Нидерландах обсуждали переход на электрические модели начиная с 2025 года (ту же дату выбрала Норвегия), однако после переговоров начало запрета решили сдвинуть на 2030 год.

На данный момент электромобили занимают менее 2% рынка Нидерландов, так что за следующие 12 лет стране придется проделать серьезный путь по созданию соответствующей инфраструктуры продаж и эксплуатации электрических моделей. С другой стороны, в абсолютном выражении автомобильный рынок этой страны довольно мал — за год там продается всего порядка 500 тысяч новых легковых машин, что не является заоблачным значением. Основные надежды по росту продаж возлагаются на недавно представленные Nissan Leaf 2018 и Tesla Model 3, а также будущие новинки европейских концернов.

Если говорить о популярности конкретных моделей электромобилей в Нидерландах, то доминирует здесь американская Tesla, которая разместила в стране европейскую штабквартиру, а также открыла два завода по крупноузловому производству своей продукции в 2013 и 2015 годах. На данный момент голландцы купили более 8 тысяч электромобилей Tesla, при этом седан Model S и кроссовер Model X занимают соответственно первое и второе место по продажам «зеленых» автомобилей, далее следуют Hyundai Ioniq Electric и BMW i3.

Напомним, что о намерениях полностью прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей уже объявили Франция, Норвегия и Великобритания, а Германия, Китай и ряд других стран пока просто выразили подобную готовность без указания точной даты.

Источник: Electrek