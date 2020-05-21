С 23 мая в Киеве восстановит работу наземный транспорт, а с 25-го и метро
Вчера Кабмин принял решение ввести «адаптивный» карантин до 22 июня и анонсировал новые смягчения с 22 и 25 мая (решения будут принимать местные власти в зависимости от ситуации), а сегодня мэр Киева Виталий Кличко рассказал о смягчении ограничений в столице. Метро, как и ожидалось, возобновит работу в полноценном режиме с понедельника, 25 мая, а наземный общественный транспорт на два дня раньше — с 23 мая.
Без жетонов, но с полноценным Kyiv Smart Card. Возобновление работы метро и общественного транспорта Киева
Кличко анонсировал несколько смягчений, которые вступят в силу с 22 мая, 25-го и 1 июня.
23.05
- Общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) возобновит работу в обычном режиме;
- Откроются небольшие ТЦ площадью до 1000 м2
- Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях;
25.05
- Возобновит работу метрополитен;
- Откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
- Решение о дате открытия ТРЦ будет приниматься позже — после возобновления работы метро;
01.06
- Откроются детские сады и школы (для 11 классов будут сдавать ЗНО)
- Учреждения профессионально-технического и высшего образования — для выпускников и абитуриентов
- Возобновят работу детско-юношеские спортивные школы
- Откроются спорткомплексы, спорзал и фитнес-залы, без работы бассейнов
- Зоны отдыха и пляжи у водоемов
Друзі! Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві:📌23.05🔹Відновить роботу в…
Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 21 травня 2020 р.
Также Кличко подчеркнул, что все запланированные ослабления будут введены и останутся в силе, если не ухудшится ситуация с распространением вируса и при условии соблюдение соответствующих требований и рекомендаций.
Источник: Facebook