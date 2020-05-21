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С 23 мая в Киеве восстановит работу наземный транспорт, а с 25-го и метро

С 23 мая в Киеве восстановит работу наземный транспорт, а с 25-го и метро

С 23 мая в Киеве восстановит работу наземный транспорт, а с 25-го и метро


Вчера Кабмин принял решение ввести «адаптивный» карантин до 22 июня и анонсировал новые смягчения с 22 и 25 мая (решения будут принимать местные власти в зависимости от ситуации), а сегодня мэр Киева Виталий Кличко рассказал о смягчении ограничений в столице. Метро, как и ожидалось, возобновит работу в полноценном режиме с понедельника, 25 мая, а наземный общественный транспорт на два дня раньше — с 23 мая.

Без жетонов, но с полноценным Kyiv Smart Card. Возобновление работы метро и общественного транспорта Киева

Кличко анонсировал несколько смягчений, которые вступят в силу с 22 мая, 25-го и 1 июня.

23.05

  • Общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) возобновит работу в обычном режиме;
  • Откроются небольшие ТЦ площадью до 1000 м2
  • Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях;

25.05

  • Возобновит работу метрополитен;
  • Откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
  • Решение о дате открытия ТРЦ будет приниматься позже — после возобновления работы метро;

01.06

  • Откроются детские сады и школы (для 11 классов будут сдавать ЗНО)
  • Учреждения профессионально-технического и высшего образования — для выпускников и абитуриентов
  • Возобновят работу детско-юношеские спортивные школы
  • Откроются спорткомплексы, спорзал и фитнес-залы, без работы бассейнов
  • Зоны отдыха и пляжи у водоемов

Друзі! Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві:📌23.05🔹Відновить роботу в…

Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 21 травня 2020 р.

Также Кличко подчеркнул, что все запланированные ослабления будут введены и останутся в силе, если не ухудшится ситуация с распространением вируса и при условии соблюдение соответствующих требований и рекомендаций.

Источник: Facebook

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