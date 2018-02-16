С апреля все публикуемые в App Store приложения должны обязательно поддерживать экран смартфона Apple iPhone X

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Компания Apple уведомила разработчиков о необходимости обязательной поддержки дисплея Super Retina в iPhone X в их приложениях. Новое требование будет окончательно внедрено в апреле этого года. После этого все отправляемые на проверку в App Store приложения должны строго соответствовать этому правилу.

Иными словами, все новые и обновлённые приложения, отправляемые в App Store, должны поддерживать дисплей с выемкой в верхней части. Также отмечается, что новые приложения должны быть основаны на iOS 11 SDK.

Вместе с тем, Apple не установила конкретные временные рамки и не указала срок, до которого разработчики должны обновить существующие приложения в соответствии с новыми требованиями.

Источник: The Verge