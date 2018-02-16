С апреля все публикуемые в App Store приложения должны обязательно поддерживать экран смартфона Apple iPhone X
Компания Apple уведомила разработчиков о необходимости обязательной поддержки дисплея Super Retina в iPhone X в их приложениях. Новое требование будет окончательно внедрено в апреле этого года. После этого все отправляемые на проверку в App Store приложения должны строго соответствовать этому правилу.
Иными словами, все новые и обновлённые приложения, отправляемые в App Store, должны поддерживать дисплей с выемкой в верхней части. Также отмечается, что новые приложения должны быть основаны на iOS 11 SDK.
Вместе с тем, Apple не установила конкретные временные рамки и не указала срок, до которого разработчики должны обновить существующие приложения в соответствии с новыми требованиями.
Источник: The Verge
- Представленный в конце прошлого года смартфон iPhone X получил специфическую выемку в верхней части дисплея.
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- Далеко не всем такой дизайнерский подход пришёлся по душе, и в App Store появилось приложение для визуального устранения выемки.
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- Тем не менее, многие другие производители смартфонов намерены внедрить выемку в дисплее в собственных будущих устройствах, а в новой версии Android появится их поддержка.