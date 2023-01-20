С февраля Microsoft прекращает распространение копий Windows 10 и лицензий для них на своем сайте

Windows 10 по-прежнему используется на гораздо большем количестве устройств, чем Windows 11, несмотря на усилия Microsoft по привлечению людей к более новой операционной системе. Но эта ситуация может начать меняться: в конце января компания прекратит выдачу лицензий Windows 10 через свой веб-сайт.

На официальных страницах различных версий Windows 10 Microsoft сообщила, что прекратит прямую выдачу лицензий для Windows 10 Home, Pro и Workstation. В заявлении об отказе от ответственности говорится, что 31 января 2023 года — последний день, когда потребители смогут загрузить эти операционные системы с сайта Microsoft. В уведомлении подчеркивается, что, несмотря на прекращение загрузки, Windows 10 продолжит получать обновления безопасности, защищающие ПК от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО, до 14 октября 2025 года.

Это относится только к цифровым загрузкам Windows 10, купленным потребителями непосредственно с сайта Microsoft. OEM-производители, вероятно, по-прежнему смогут покупать лицензии. Есть также множество сторонних розничных продавцов, продающих загрузки и физические копии, в том числе OEM-копии Home и Pro, доступные на Amazon, и множество сайтов, продающих ключи продукта по низким ценам. Также по-прежнему доступен инструмент Microsoft Media Creation Tool для Windows 10.

В настоящее время Windows 11 установлена почти на 3 из 10 компьютеров – ОС постепенно находит распространение среди геймеров, несмотря на недавние проблемы с игровой производительностью. Также многие корпорации готовятся перейти на Windows 11. Это хорошая новость для Microsoft, поскольку корпоративный сегмент традиционно медленнее всех обновляет Windows. Тем не менее ядро поклонников Windows 10 достаточно велико и не стоит ожидать массовой миграции с нее в ближайшее время.

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Источник: TechSpot