Microsoft исправила проблемы с производительностью игр в Windows 11

Ранее Microsoft заблокировала некоторых пользователей от обновления Windows 11 22H2 из-за жалоб на снижение производительности игр. Теперь разработчики выпустили предварительное исправление, которое должно решить проблему.

Microsoft предупредила о проблемах с более низкой, чем ожидалось, производительностью в некоторых играх в начале этого месяца после жалоб некоторые пользователей Windows 11, которые обновились до последней версии 22H2.

Пользователи в играх и приложениях непреднамеренно запускали отладку производительности графического процессора — функцию, которая не предназначена для использования обычными потребителями.

Microsoft не перечислила названия «проблемных» приложений и игр, однако заблокировала обновление и порекомендовала пользователям не обновляться вручную. Его удалили около недели назад, и теперь Microsoft выпустила исправление KB5020044, которое уже доступно для установки в Центре обновлений Windows.

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Последние обновления Windows 11 также вызвали проблемы с драйверами Nvidia — пользователи дискретных видеокарт столкнулись с лагами, резкими скачками частоты кадров и существенным замедлением игр даже на мощных ПК. Nvidia рассмотрела проблемы в сентябре.

Последнее обновление Windows 11 также включает в себя типичные исправления ошибок, которые Microsoft развертывает в накопительных ежемесячных выпусках, а также новые оповещения о хранилище для OneDrive, улучшения функции Windows Spotlight и многое другое. Полные примечания к выпуску доступны здесь.

В прошлом месяце Microsoft также сообщила, что некоторые функции виртуализации Windows 11 могут повлиять на производительность игр, и предоставила геймерам инструкции по их отключению. Важно снова включить эти функции, чтобы повысить производительность.

Источник: The Verge