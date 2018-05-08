С начала года выручка у HTC упала на 43,4%, а в прошлом месяце и вовсе на 55,4%

Не секрет, что дела у HTC, некогда одного из мировых лидеров по производству смартфонов, уже давно идут весьма плохо. Что тут и говорить, если прошлый год стал самым худшим в истории тайваньского производителя, его компания завершила с рекордными убытками $580 млн. Впрочем, не исключено, что год нынешний в финансовом плане может стать еще хуже. По крайней мере, пока все идет именно к такому весьма неутешительному результату.

Как следует из очередного финансового документа HTC, с начала года выручка в годовом выражении сократилась на 43,4%, до $365 млн. Более того, по итогам апреля падение и вовсе составило 55,4% (до $70,71 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

К сожалению, в отчете нет никаких данных касательно продаж смартфонов и гарнитур виртуальной реальности. Но итак понятно, что хвастаться производителю нечем.

Справедливости ради отметим, что единственными выпущенными HTC в этом году новыми смартфонами являются модели среднего уровня HTC Desire 12 и Desire 12+, которые радуют материалами и дизайном, но являются полным разочарованием с точки зрения соотношения характеристик и цены. На 23 мая HTC, как известно, запланировала анонс нового флагманского смартфона HTC U12+, но в продажу он поступит только в июне. Также можно отметить, что недавно стартовали продажи новой гарнитуры виртуальной реальности Vive Pro VR с экранами повышенного разрешения, наушниками и адаптером Vive Wireless Adaptor. Впрочем, большинство отраслевых наблюдателей сходятся во мнении, что эффект от продаж Vive Pro VR если и будет, то не раньше июня.

Тем временем в сети начинают появляться новые сообщения о планах HTC по дальнейшему сокращению ассортимента продукции, хотя куда уж меньше?

Источник: HTC и AndroidHeadlines