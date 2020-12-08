С помощью программы e-Residency украинцы вывели на международный рынок 1200 компаний

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За последние 6 лет украинские предприниматели вывели на международный рынок 1200 компаний при помощи программы e-Residency. При этом в последние два года количество таких бизнесов выросло вдвое. Данные были озвучены во время Диджитал саммита для Украины и Восточной Европы, который проходит сегодня, 8 декабря 2020 года.

Со времени основания программы e-Residency, в декабре 2014 года, общий оборот 15 тысяч эстонских компаний составил больше €1,8 млрд. Сейчас сообщество электронных резидентов насчитывает около 75 000 предпринимателей из 174 стран, среди которых — 4300 украинцев.

Диджитал саммит открыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она поблагодарила всех резидентов за доверие к Эстонии, как виртуальному дому для их бизнеса.

«В 2020 году перед нами всеми было много вызовов. Но мы надеемся, что возможность организовать бизнес онлайн помогла всем продолжить работу в новых условиях и усилила чувство защищенности», — заявила президент Керсти Кальюлайд. «В Эстонии один из самых высоких показателей основания компаний в ЕС. Также страна имеет полностью оцифрованные государственные услуги. При помощи e-Residency предприниматели со всего мира могут воспользоваться рядом преимуществ с отдаленного ведения бизнеса, не переезжая при этом в страну», — отметил Мартен Каеватс, руководитель цифровой трансформации Республики Эстония.

На мероприятии состоялись панельные дискуссии, которые касались международного налогообложения, эстонской бизнес-среды, а украинские е-резиденты и сервис-провайдеры поделились опытом ведения бизнеса.

Напомним, что программа e-Residency была основана эстонским правительством в 2014 году. Её основная цель — привлекать нерезидентов со всего мира к защищенному и прозрачному доступу к эстонским диджитал-сервисам. Благодаря ID-карте электронные резиденты могут создать компанию за один день, вести бизнес полностью удаленно, податься на открытие счета в банке для бизнеса, пользоваться электронным банкингом и международными платёжными сервис-провайдерами, платить налоги и подписывать документы полностью онлайн.

Особо отметим, что E-Residency не предоставляет гражданство, налоговое или физическое резидентство, а также право на путешествия в Эстонию или ЕС.

Источник: e-Residency