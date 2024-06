Сайт EpicDB слил немало информации о не анонсированных играх: The Last of Us Part II на ПК, Turok, Final Fantasy IX Remake и т.д.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Сервис SteamDB предоставляет много полезной информации об играх как для рядовых игроков, так и для представителей отрасли или СМИ. Это сокровищница данных, которая годами была подключена к API Steam и собирала статистику, происходящую из относительно прозрачной платформы.

Недавно – и довольно внезапно – был запущен сайт EpicDB. Он обеспечивал подобный сервис для Epic Games Store, одного из ведущих конкурентов Steam на ПК. Однако, как только он начал работать, сразу в интернет попало большое количество подробностей о неопубликованных играх, неопубликованных DLC и будущих проектах. Все эти сведения были обнаружены через API.

В огромном хранилище данных пользователи обнаруживают, что платформа EpicDB предоставляет немного больше информации, чем планировалось. Для каждого элемента, указанного в Epic Games Store, есть дополнительные сведения об игре, такие как ее эффективность на платформе, когда она была впервые создана как элемент в таблице и когда она в последний раз обновлялась – и как.

Благодаря этим дополнительным сведениям удалось выяснить, что готовится выход The Last of Us Part II на ПК, новая игра Turok от российской Saber Interactive, DLC для невыпущенной игры Sonic x Shadow Generations, а также обнаружились ссылки на Final Fantasy IX Remake.

Большинство интересного содержимого несколько скрыто за кодовыми названиями, но есть много, что можно легко расшифровать. Некоторые пользователи обнаружили упоминания о Morrowind, и даже есть ссылка на Bloodborne Remake, но многие предположили, что это подделка.

После такого большого количества сливов конфиденциальной информации работа сайта EpicDB была приостановлена. Пока неизвестно, возобновится ли он в будущем.

Источник: insider-gaming

