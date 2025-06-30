В Epic Games Store раздают одну из самых красивых RPG 2021 года — с рейтингом 87%

Впервые за три года в Epic Games Store в традиционную раздачу попала одна из лучших RPG 2021 года. К тому же создатели визуально вдохновлялись работами французского художника.

У Steam она имеет 87% положительных отзывов, а на Metacritic — 76 баллов. И впервые за три года ее снова бесплатно раздают в Epic Games Store до 3 июля 18:00. Речь идет о Sable — это игра в жанре приключенческой open-world exploration (открытый мир с исследованием), созданная инди-студией Shedworks.

Sable — это игра не про эпические битвы или экшн, а про спокойное исследование и взросление в научно-фантастическом мире. Она меньше о собирании тысяч иконок на карте, но больше — о свободе выбора, изучении руин, разговорах с NPC и поездках по пустыне на ховербайке. Игрок выбирает свой темп и свой путь, где нет жестких целей и боевая система ограничена.

Что делать в Sable? Можно исследовать обломки гигантских кораблей, спасать затерянных альпинистов, брать мелкие задания или просто кататься по миру. Но конечно квесты там присутствуют, однако просто погрузиться в атмосферу никто не мешает.

Визуально игра выделяется стилем, вдохновленным работами французского художника Жана «Мебиуса» Жиро. Sable была первой игрой, которая перенесла эту эстетику в полноценную 3D-среду — с пастельными тонами, контурными тенями и фокусом на художественную выразительность. Этот стиль позже повлиял и на другие игры — например, Synergy и XTAL. А параллельно игра имеет атмосферный саундтрек от Japanese Breakfast.

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Это уже вторая бесплатная раздача игры — впервые Epic предлагала ее в 2022 году, примерно через год после релиза. Так что если вы тогда пропустили — сейчас самое время это исправить.

Источник: Epic Games Store