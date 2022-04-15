Сайт «Повернись живим» заблокировали из-за жалобы роскомнадзора, но в Wix быстро исправились и возобновили его работу

15 апреля перестал работать сайт фонда «Повернись живим». Как оказалось, компания Wix заблокировала ресурс comebackalive.in.ua из-за жалобы роскомнадзора. Об этом сообщила команда фонда «Повернись живим» в сервисе микроблогов Twitter.

При попытке зайти на сайт comebackalive.in.ua пользователи видели стандартную заглушку сервиса Wix, предоставляющего услуги конструктора сайтов.

Как оказалось, сайт фонда «Повернись живим» попал в список заблокированных ресурсов ещё 4 апреля 2022 года. Но фактическая блокировка произошла лишь 15 апреля.

После выяснения всех обстоятельств команда Wix оперативно отреагировала и возобновила работу сайта «Повернись живим». На момент подготовки материала сайт снова доступен для посещения.

В сервисе Wix сообщили, что команда включает множество украинцев, которые «очень лично» восприняли ситуацию с отключением сайта фонда «Повернись живим».

Источник: AIN