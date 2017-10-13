Samsung Electronics ожидает рекордную прибыль за третий квартал, а ее глава уходит в отставку из-за «беспрецедентного внутреннего кризиса»

Приближается срок публикации финансовой отчётности компании Samsung Electronics за третий квартал 2017 года. И, судя по предварительным данным, это был очередной успешный квартал с рекордной прибылью.

Ожидается, что доход Samsung Electronics по итогам третьего квартала составит около $54,7 млрд, а сумма полученной операционной прибыли – около $12,8 млрд. Если данные подтвердятся, то сумма операционной прибыли превысит показатель предыдущего квартала и, тем самым, будет установлен очередной рекорд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доход увеличится на 28%, а операционная прибыль – на существенные 170%. Напомним, показатели третьего квартала 2016 года были далеки от ожиданий из-за проблем с аккумулятором модели Galaxy Note7 и последующего отзыва её из продажи.

Однако, несмотря на столь выдающиеся результаты, главный исполнительный директор компании Samsung Electronics Квон О-Хюн (Kwon Oh-hyun), также занимающий ряд других руководящих должностей, заявил об отставке. В марте 2018 года он покинет посты главы Samsung Electronics и Samsung Display, а также передаст другому человеку должность вице председателя.

«Это то, о чем я долго и усердно думал. Это было нелегкое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать», — сообщил Квон в письме, направленном сотрудникам. — «По мере того, как мы сталкиваемся с беспрецедентным внутренним кризисом, я считаю, что настало время, когда компания должна начать заново, с новым духом и молодым руководством, чтобы лучше реагировать на вызовы, возникающие в быстро меняющейся IT-индустрии».

Под неназванным «кризисом», скорее всего, подразумевается арест фактического лидера всей группы Samsung Ли Чжэ-Йонга (Lee Jae-yong) по обвинению в коррупции. Несмотря на то, что он не играл никакой существенной роли в обычной деятельности Samsung Electronics, отставка Квона является первым признаком того, что коррупционный скандал может оказать серьезное влияние на деятельность и культуру компании.

Несмотря на отличные финансовые результаты двух последних кварталов, Квон заявляет, что текущие успехи связаны с решениями, принятыми в прошлом. При этом он ставит под сомнение способность компании прогнозировать тенденции и расти в будущем.

Квон присоединился к компании в 1985 году. На текущий момент ему 64 года. Главным исполнительным директором Samsung Electronics он стал в 2012 году, в подразделение Samsung Display возглавил в 2016 году. Имя приемника Квона пока не сообщается. В прошлом у него было два «соруководителя», но в 2015 году они отошли от управления текущей деятельностью, хотя и сохранили свои должности.

Источник: The Verge 1, 2