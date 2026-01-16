Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 будут лучше снимать в темноте, — инсайдер

Олександр Федоткін

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Samsung Galaxy S26 краще зніматимуть у темряві, - інсайдер

Новая утечка относительно линейки Samsung Galaxy S26 утверждает, что основная камера на 200 Мп получит более широкую диафрагму для лучших фото в условиях низкого освещения.

По информации инсайдера Ahmed Qwaider в X, 5-кратный телеобъектив на 50 Мп в Galaxy S26 Ultra получит диафрагму f/2.9, что будет значительным улучшением по сравнению с f/3 камеры в S25 Ultra.

Больше света, попадающего на сенсор, улучшит качество съемки в условиях низкого освещения, обеспечивая более яркие изображения с меньшим уровнем шума. Дополнительный свет также позволит использовать более короткую выдержку для уменьшения размытости при динамичной съемке. При дневном свете диафрагма f/2.9 с 5-кратным фокусным расстоянием должна обеспечить приятное, естественное размытие фона на портретных фото. Переход Apple на 4-кратный телеобъектив с диафрагмой f/2.9 в iPhone 17 Pro в прошлом году продемонстрировал существенное улучшение фото.

По слухам, телеобъектив с трехкратным зумом также будет иметь немного более быструю диафрагму. Как отмечает Ahmed Qwaider, основная камера Galaxy S26 Ultra будет иметь диафрагму f/1.4 вместо f/1.7 в прошлой модели. Это улучшит качество изображения в условиях недостатка освещения, однако более широкая диафрагма может вызвать проблемы с фокусировкой при съемке объектов крупным планом. 

По утверждениям инсайдера, Samsung будет предлагать вариант Galaxy S26 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и до 1ТБ встроенной памяти. Аналогичные конфигурации предлагались и в прошлых флагманских моделях Ultra, однако они обычно были доступны только на китайском и корейском рынках. В этом году вариант с 16 ГБ ОЗУ, вероятно, может стать доступным более широкому кругу пользователей. В условиях серьезного дефицита DRAM и NAND, это было бы значительным шагом со стороны производителя. Базовые модели S26 Ultra будут иметь 12 ГБ ОЗУ. По слухам, Samsung планирует представить линейку Galaxy S26 Ultra в конце февраля, а в продажу смартфоны поступят в начале марта.

Мы писали, что в сети появились первые результаты тестирования графической подсистемы процессора Samsung Exynos 2600, полученные на реальном смартфоне Galaxy S26. К тому же, Samsung, похоже, готовится к неизбежному шагу — повышение цен на флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26.

Источник: Android Police

