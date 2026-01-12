Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon

В сети появились первые результаты тестирования графической подсистемы процессора Samsung Exynos 2600, полученные на реальном смартфоне Galaxy S26. Это дает предварительное представление о производительности первого в мире 2-нм мобильного чипсета, в частности его GPU Xclipse 960, который уже можно сравнить с Adreno 840 в составе Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленного в OnePlus 15.

Ожидается, что Exynos 2600 станет первым серийным 2-нм процессором для смартфонов. Samsung планирует использовать его в южнокорейских версиях Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Долгое время оставался открытым вопрос, получит ли этот чип европейская версия флагмана. Новые данные намекают, что ответ может быть положительным.

Ранее тестовые устройства с Exynos 2600 уже появлялись в базе Geekbench, где показали ориентировочный уровень CPU-производительности. Теперь в базе тестового пакета зафиксировали смартфон с номером модели SM-S942B, который считают международной версией Galaxy S26. Согласно спецификациям, устройство оснащено 10-ядерной SoC и графикой Samsung Xclipse 960, что однозначно указывает именно на Exynos 2600. Это также является косвенным подтверждением того, что европейский Galaxy S26 получит фирменный процессор Samsung, а не Snapdragon.

Для геймеров и технических энтузиастов это особенно важно, ведь Exynos традиционно вызывал скепсис относительно нагрева и энергоэффективности. Samsung неоднократно заявляла, что на этот раз проблему взяли под контроль. Компания отмечает лучшую эффективность и управление температурой, в частности благодаря таким решениям, как тепловой барьер непосредственно на кристалле чипа.

Сравнение GPU: Exynos 2600 против Snapdragon 8 Elite Gen 5

Новые результаты касаются не CPU, а GPU-тестов Vulkan и OpenCL. В ранних тестовых образцах Xclipse 960 уже приблизился к уровню Snapdragon 8 Elite Gen 5, который используется в OnePlus 15. Хотя такое сравнение нельзя назвать полностью корректным, ведь Galaxy S26 еще должен получить дополнительные оптимизации программного обеспечения, начальные цифры выглядят показательно.

В тесте Vulkan GPU Xclipse 960 демонстрирует около 88% производительности Adreno 840, а в OpenCL — чуть менее 80%. С учетом будущих оптимизаций эти показатели могут возрасти уже в ближайшие недели.

Источник: notebookcheck