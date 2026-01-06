Новости Устройства 06.01.2026 comment views icon

Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры

Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери

Samsung, похоже, готовится к неизбежному шагу — повышению цен на флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26. Компания вынуждена реагировать на рост затрат, которые сегодня охватывают почти все ключевые составляющие производства смартфонов.

Южнокорейское издание Financial News сообщает, что Samsung уже одобрила внутреннюю политику, которая открывает путь к подорожанию Galaxy S26 в диапазоне от 44 000 до 88 000 вон, что эквивалентно $30-60.

Для сравнения, стартовые цены Galaxy S25 в Южной Корее выглядели так:

  • Galaxy S25 — 1,155 млн вон
  • Galaxy S25 Plus — 1,353 млн вон
  • Galaxy S25 Ultra — 1,6984 млн вон (около $1175)

С учетом запланированного повышения Galaxy S26 Ultra может стартовать уже с ценой около 1,8 млн вон, или примерно $1245 на домашнем рынке Samsung.

Этим шагом компания фактически отказывается от своей многолетней стратегии удержания цен. В течение последних трех лет Samsung не повышала стоимость флагманских смартфонов серии Galaxy S, за исключением Galaxy S24 Ultra. Такой подход дал результат: серия Galaxy S25 достигла совокупных продаж в 3 млн устройств почти на два месяца быстрее, чем предшественник.

Впрочем, Samsung подходит к повышению цен выборочно. По данным источника, в стратегически важных регионах, в частности в США, компания не планирует подорожание. В результате может сложиться парадоксальная ситуация, когда Galaxy S26 в США будет стоить дешевле, чем в Южной Корее. Такой сценарий совпадает с информацией из предыдущих отраслевых отчетов, которые прогнозировали стальные цены для США.

Ожидаемые цены Galaxy S26 в США:

  • Galaxy S26 — $799,99
  • Galaxy S26 Plus — $999,99
  • Galaxy S26 Ultra — $1299,99 (хотя это еще выглядит больше, чем в Корее после повышения цен)

Причины роста цен лежат на поверхности. Производители смартфонов, включая Samsung, сталкиваются с резким подорожанием ключевых компонентов. В частности, цена модулей памяти LPDDR5X объемом 12 ГБ выросла более чем вдвое по сравнению с началом прошлого года. Как следствие, Samsung даже отказала в продаже памяти сама себе. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что цены на память для смартфонов вырастут еще на 40% ко второму кварталу 2026 года. Поэтому подорожание смартфонов в 2026 году, скорее всего, станет массовым.

Источник: wccftech

