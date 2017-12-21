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Samsung покажет на CES 2018 тонкую звуковую панель со встроенным сабвуфером
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Samsung покажет на CES 2018 тонкую звуковую панель со встроенным сабвуфером

Samsung покажет на CES 2018 тонкую звуковую панель со встроенным сабвуфером

К выставке потребительской электроники CES 2018 компания Samsung подготовила монтируемую на стену звуковую панель NW700 Soundbar Sound+. Она является улучшенной версией устройства MS650 Sound+.

Новинка получила ряд усовершенствований, направленных на повышение качества передачи звука. Среди них упоминаются устранение искажений, использование высокочастотных динамиков с широким диапазоном воспроизводимых частот и управление конфигурациями из нескольких динамиков. Все используемых технологические решения были разработаны в лаборатории Samsung Audio Lab.

Звуковая панель Samsung NW700 Soundbar Sound+ имеет тонкий дизайн корпуса, который оптимизирован для монтирования под тонкими телевизорами Samsung. Ширина звуковой панели составляет 53,5 мм, что на 41% меньше, чем у предшественника. При этом устройство содержит встроенный сабвуфер, что устраняет необходимость использования внешнего модуля. В новинке реализованы три режима звуковых работы: Standard Mode, Surround Mode и Smart Mode. Последний автоматически подстраивает громкость звука и звуковые эффекты.

Информация о сроках начала продаж и цене новой звуковой панели Samsung NW700 Soundbar Sound+ пока не сообщается.

Источник: cdrinfo

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