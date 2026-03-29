5 самых распространенных проблем Samsung Galaxy S26: как их решить?

Хотя серия Samsung Galaxy S26 еще не долго продается, уже появились некоторые сообщения о проблемах. Большинство проблем на самом деле касаются именно Galaxy S26 Ultra, хотя некоторые проблемы являются общими для всей линейки.





Важно помнить, что не для всех проблем пока существуют решения, а также то, что не каждый смартфон серии Samsung Galaxy S26 будет иметь эти проблемы. На самом деле вы можете вообще не столкнуться ни с одной проблемой.

Проблемы с дисплеем и экраном и проблемы с экраном

Достаточно большое количество пользователей Galaxy S26 Ultra сообщали о проблемах с дисплеем. Они включают размытый текст, проблемы с яркостью и общий дискомфорт для глаз во время использования. Samsung сейчас исследует эту проблему и, надеемся, решит ее с помощью дальнейших программных обновлений.

Между тем есть несколько потенциальных решений, которые могут помочь. На самом деле стоит сочетать несколько решений одновременно, поскольку в некоторых ситуациях это может помочь.





Потенциальные решения:

Отключите дисплей конфиденциальности. Эта функция предназначена для управления яркостью отдельных пикселей на экране, что может быть частью проблемы. Чтобы настроить, перейдите в Настройки > Дисплей > Privacy Display. Если у вас включена максимальная защита конфиденциальности, рекомендуем отключить ее, чтобы проверить, имеет ли это значение.

Настройте Eye Comfort Shield. Опция предназначена для защиты ваших глаз от дискомфорта. Перейдите в Настройки > Дисплей и нажмите Eye comfort shield. Это может сделать достаточно разницы, чтобы компенсировать текущие проблемы Galaxy S26 Ultra.

Используйте настройки Extra Dim.Перейдите в Настройки > Специальные возможности > Улучшение зрения. Отсюда вы сможете включить режим Extra Dim, который может быть полезным, если ваши глаза чувствительны к яркому свету.

Сбои и ошибки Android Auto

Проблемы с Android Auto очень распространены на всех устройствах Android, особенно если вы используете Android Auto Wireless. Новая серия Galaxy S26 не является исключением, хотя на этот раз проблема может быть несколько более устойчивой. На Reddit есть сообщения от пользователей, которые попробовали обычные методы устранения неисправностей без особого результата, но вполне возможно, что это более широкая проблема Android.

Скорее всего, это просто временная ошибка, которая потребует ожидания исправления от Google или Samsung. Тем не менее, стоит попробовать некоторые из более общих решений ниже, поскольку это все еще может помочь некоторым пользователям.

Потенциальные решения:

Android Auto Wireless не подключается? Попробуйте сначала проводное подключение. Некоторые пользователи сталкивались с проблемами при настройке беспроводного подключения без предварительной установки проводного. После этого некоторые пользователи сообщили, что могут нормально использовать Android Auto Wireless.

Вы использовали Smart Switch для настройки Galaxy S26? Если да, вам может потребоваться очистить кэш и хранилище приложения. Перейдите в Настройки > Приложения > Android Auto > Хранилище и нажмите Очистить кэш и Очистить хранилище.

Причиной может быть ваш кабель. Убедитесь, что кабель не порван, не потерт и не поврежден иным образом: проверьте его на других устройствах, если можете, а затем замените при необходимости.

Возможные проблемы с перегревом

Хотя Galaxy S24 имел немало проблем с перегревом, с серией Galaxy S25 это было меньшей проблемой. Та же ситуация наблюдается и с линейкой Galaxy S26 — пока есть лишь несколько единичных сообщений о проблемах.

Правда заключается в том, что хотя перегрев не должен быть серьезной проблемой, современные чипы Snapdragon могут производить немалое количество тепла во время интенсивного использования, например, при игре в игры с интенсивной графикой.

Если вы сталкиваетесь с повторяющимися проблемами перегрева, приведенные ниже решения, вероятно, являются вашими лучшими ставками на данный момент.

Потенциальные решения:

Ожидайте программных обновлений: если Samsung посчитает, что перегрев является значительно распространенной проблемой, компания, вероятно, сделает дальнейшие оптимизации программного обеспечения для улучшения ситуации.

Сбросьте устройство до заводских настроек. Хотя это маловероятно, иногда ошибки установки могут привести к нестандартному поведению телефона. Если ваш телефон невыносимо горячий, мы рекомендуем вам попробовать сброс до заводских настроек.

Обратитесь в Samsung для гарантийной замены. Если ваш телефон чрезмерно нагревается, обращение к Samsung может быть хорошей идеей. Это может быть аппаратная проблема, которая влияет на ваше устройство, и простая замена может решить проблему.

Проблемы с достижением максимальных скоростей беспроводной зарядки Ultra

Несмотря на то, что теоретически Galaxy S26 Ultra предлагает скорость беспроводной зарядки до 25 Вт, как оказалось, многим пользователям трудно этого достичь. Большое количество сторонних и официальных зарядных устройств Samsung не достигает максимальной скорости — телефон часто снижается до 10 Вт или 15 Вт.

Даже поддержка dbrand высказалась о несовместимости с некоторыми из своих продуктов, отметив при этом, что даже собственное беспроводное зарядное устройство Samsung за $50 будет достигать этих скоростей только при очень специфических условиях, включая необходимость зарядного устройства на 45 Вт, которого нет в комплекте с аксессуаром Samsung.

Так какое решение этой проблемы? Оказывается, чистого решения не существует. Некоторые бренды, например Spigen, по сообщениям, имеют несколько вариантов, которые могут достичь 25 Вт. Но это будет по сути игра методом проб и ошибок. Надеемся, Samsung предложит решение этой проблемы в будущем, хотя трудно сказать, программная ли это или аппаратная проблема.

Конденсат на камере Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra накопил ряд сообщений, включая одно от Ice Universe, о проблемах с запотеванием объективов камеры Galaxy S26 Ultra. Конденсат превращает иначе замечательный опыт съемки в крайне неприятный.

К сожалению, это дефект уплотнения корпуса, и без посещения сервисного центра или замены это не может быть легко решено. Даже если проблема не постоянная, мы рекомендуем не затягивать с этим вопросом, поскольку это может нанести долгосрочный ущерб камерам.





Руководства по Samsung Galaxy S26

То, что чаще всего может понадобиться владельцам этого смартфона: сброс к заводским настройкам, загрузка в безопасном режиме и очистка раздела кэша.

Как сбросить Galaxy S26 до заводских настроек

Бывают случаи, когда вам может потребоваться сбросить Galaxy S26 до заводских настроек — чтобы исправить проблему или потому что вы переходите на другое устройство. Это довольно простой шаг, но имейте в виду, что вам нужно подключить телефон к ПК, чтобы войти в меню восстановления.

Вот как выполнить сброс:

Выключите телефон. Одновременно нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости и кнопку питания. Отпустите кнопку питания после того, как устройство завибрирует и/или появится логотип Android. Продолжайте удерживать клавишу громкости, пока меню восстановления не откроется полностью. Для навигации в меню восстановления используйте клавиши громкости. Нажмите клавишу уменьшения громкости, пока не дойдете до Wipe data/factory reset, а затем нажмите кнопку питания для подтверждения выбора. Выберите Yes — Delete All Data, а затем нажмите кнопку питания. После завершения нажмите кнопку питания, чтобы выбрать Reboot System Now.

Загрузка Galaxy S26 в безопасном режиме

Чтобы войти в безопасный режим, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню параметров питания. Затем нажмите и удерживайте параметр «Отключение питания». Появится новое окно. Нажмите Безопасный режим, чтобы перезагрузить устройство. Когда вы закончите работу в безопасном режиме, просто перезагрузите телефон, чтобы вернуться к нормальному режиму работы.

Как очистить раздел кэша на Galaxy S26

Сначала выключите телефон. Одновременно нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости и кнопку питания. Подождите, пока устройство не завибрирует или не появится логотип Android, и отпустите кнопку питания. Продолжайте удерживать клавишу увеличения громкости, пока не появится меню восстановления. Когда откроется меню восстановления, используйте клавиши громкости для навигации. Нажмите клавишу уменьшения громкости, чтобы перейти к Wipe Cache Partition, и нажмите кнопку питания для подтверждения.





Источник: Android Authority