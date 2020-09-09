Samsung запустила программу бета-тестирования оболочки One UI 3.0 на Galaxy S20, пока что она доступна только для разработчиков из двух стран
Практически сразу же после того, как Google выпустила новую версию мобильной операционной системы Android 11 для своих смартфонов серии Pixel, компания Samsung запустила собственную программу бета-тестирования оболочки One UI 3.0 для смартфонов серии Galaxy S20. Первоначально она будет доступна для разработчиков в Южной Корее и США. Таким образом, разработчики смогут проверить работу своих приложений на новой платформе.
Программа One UI Beta Program открыта для участников из Китая, Германии, Индии, Польши, Республики Корея, Великобритании и США. Но предварительный этап пока что ограничен лишь двумя странами из этого списка. Линейка смартфонов Galaxy Note20 пока не принимает участия в бета-тестировании новой версии оболочки.
Отметим, пока что речь идёт лишь о первом этапе тестирования для разработчиков. Пока не уточняется, когда появится публичная бета версия One UI 3.0 для широкого круга пользователей.
Источник: gsmarena