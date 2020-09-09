Samsung запустила программу бета-тестирования оболочки One UI 3.0 на Galaxy S20, пока что она доступна только для разработчиков из двух стран

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Практически сразу же после того, как Google выпустила новую версию мобильной операционной системы Android 11 для своих смартфонов серии Pixel, компания Samsung запустила собственную программу бета-тестирования оболочки One UI 3.0 для смартфонов серии Galaxy S20. Первоначально она будет доступна для разработчиков в Южной Корее и США. Таким образом, разработчики смогут проверить работу своих приложений на новой платформе.

Программа One UI Beta Program открыта для участников из Китая, Германии, Индии, Польши, Республики Корея, Великобритании и США. Но предварительный этап пока что ограничен лишь двумя странами из этого списка. Линейка смартфонов Galaxy Note20 пока не принимает участия в бета-тестировании новой версии оболочки.

Отметим, пока что речь идёт лишь о первом этапе тестирования для разработчиков. Пока не уточняется, когда появится публичная бета версия One UI 3.0 для широкого круга пользователей.

Источник: gsmarena