Новости Устройства 24.03.2026

Новые утечки о Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, большая батарея и паровое охлаждение

Шадрін Андрій

Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Fold 8 этим летом, вероятнее всего в июле, примерно через год после предыдущей модели. Сегодня новая утечка от инсайдера на X якобы предоставляет нам список важнейших характеристик Fold 8.


По слухам, он будет иметь 8-дюймовый складной экран, 6,5-дюймовый внешний дисплей (оба с частотой обновления 120 Гц), двухслойное UTG для складного экрана, металлическую подложку дисплея с лазерным сверлением и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy. Телефон получит основную камеру на 200 Мп с сенсором типа 1/1,3″, 50 Мп ультраширокоугольную камеру и 10 Мп телефото-камеру с 3-кратным оптическим зумом.

Устройство также будет оснащено паровой камерой для охлаждения и батареей на 5 000 мА-ч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Fold 8 будет предлагаться с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ внутренней памяти, и он будет тоньше и легче своего предшественника.

Мы уже слышали о большей батарее, но предыдущая утечка также утверждала, что телефото-камера получит обновление по сравнению с Fold 7, чему эта утечка противоречит. Очевидно, мы не можем быть уверены, какая утечка правдива в этом вопросе, поэтому следует воспринимать все это с определенной долей скепсиса.


«Я знаю, что мне понравится сам опыт пользования телефоном — я хотел Fold еще с модели 3, но единственное, что мне неизвестно, это как он выдержит мой способ использования телефона. Я могу поставить его в держатель для телефона в машине, где он может нагреваться от солнца, а иногда могу использовать разложенным для больших карт Google во время вождения. Поэтому я рассматриваю покупку более старого подержанного складного телефона, чтобы проверить, будет ли он достаточно выносливым к той нагрузке, через которую проходит мой телефон», — пишет реддитор, который уже ожидает выход этой модели.

Кроме базовых характеристик, утечки свидетельствуют о нескольких дополнительных аспектах будущего Samsung Galaxy Fold 8, которые раскрывают более широкий контекст изменений. Samsung, как ожидается, может значительно пересмотреть дизайн дисплея, чтобы снизить видимость «складки» на внутреннем экране — об этом писалище в январе.

Компания испытывает новые технологии OLED-панелей и структуры слоя, которые могут сделать линию сгиба почти незаметной при повседневном использовании устройства. Это может стать серьезным преимуществом по сравнению с предыдущими поколениями складных смартфонов, где складка остается заметной при угловом освещении или определенных угловых обзорах.

Im Thinking About Getting A Z Fold 8 Wide When It Comes Out But Want To Try A Cheaper Foldable To See If It Fits My Life Style
byu/Epic_AR_14 inGalaxyFold

Еще одно направление, которое активно обсуждается в утечках, — более широкая линейка форматов продукта: кроме стандартного Galaxy Fold 8, Samsung якобы готовит версию «Wide» с немного измененными пропорциями экранов (меньший, но более широкий внутренний дисплей). Эта модификация ориентирована на другой класс задач — просмотр медиаконтента, работу с двумя приложениями одновременно и удобство в ландшафтном режиме. Также указывается, что часть производственных мощностей может быть выделена именно под этот вариант, что свидетельствует о стратегической важности новой линейки.

Ожидаемым обновлением программной части станет новый интерфейс One UI 9 с расширенной интеграцией ИИ-функций, оптимизированных под большое сложное полотно экрана. По слухам, Samsung планирует привнести усовершенствованные инструменты для многозадачности, более интеллектуальную ассистентную помощь, а также новые возможности для работы с изображениями и видео, включая расширенные режимы редактирования и контекстного анализа контента.

Источник: GSM-arena

