Google выпустила финальную версию Android 11 — она доступна и для смартфонов не из линейки Pixel





Вечером 8 сентября Google, как и планировала, выпустила финальную версию операционной системы Android 11, которая несколько последних месяцев находилась в состоянии бета-теста.

Как всегда, есть два способа установить Android 11. Первый способ — получить обновление автоматически по воздуху, когда оно станет доступно в соответствующем разделе настроек. Второй способ — более продвинутые пользователи могут установить обновление на свое устройство вручную, воспользовавшись стандартной утилитой Android Flash Tool. Официальные сборки для ручной загрузки для смартфонов Pixel можно найти здесь (обычные заводские образы) и здесь (OTA обновление).

Google уже начала распространение стабильной версии Android 11 для совместимых смартфонов Pixel (Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 и Pixel 4a). Как и в прошлом году, в этом году апдейт вышел сразу не только для смартфонов семейства Pixel. OnePlus также подтвердил, что владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получат Android 11 сегодня в Северной Америке, Европе и Индии в рамках программы публичного бета-теста, как и владельцы Oppo X2, Reno 3 и Realme X50 Pro. Xiaomi также обновит флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro до Android 11.

Google обещает, что в ближайшие месяцы больше партнеров обновят существующие модели и выпустят новые устройства, так что сегодняшний анонс, вероятно, станет первым из многих в серии обновлений, связанных с Android 11, которые мы услышим в ближайшие несколько недель.

Большинство новшеств в Android 11 касаются обмена сообщениями и отображения уведомлений. Появился новый раздел «Разговоры» для объединения и группировки всех уведомлений мессенджеров и прочих коммуникационных программ вроде Android Messages, Facebook Messenger и т.д. Он находится в верхней части шторки уведомлений, аккурат под быстрыми настройками. Для отображения уведомлений теперь есть три основные формы: разговоры, оповещения со звуком и беззвучные уведомления. Еще одна видная функция — Bubbles. Она позволяет сделать так, чтобы отдельные переписки выводились в виде маленького пузыря, отображающегося поверх других запущенных приложений. Функция Bubbles работает в точности как функциональность Chat Heads в Facebook Messenger (функция дебютировала семь лет тому назад), но доступна для любого мессенджера.

Появилась возможность помечать некоторые разговоры как «приоритетные» — изображение отправителя отображается на экране блокировки и можно через настройки добавить их в исключения, чтобы они показывались даже при активированном режиме «Не беспокоить».

Среди других нововведений можно отметить функцию записи видео с экрана, которая давно присутствует в оболочках сторонних производителей, меню выключения, расширенные настройки приватности и безопасности, а также поддержку беспроводного режима Android Auto по умолчанию.

Более подробно о всех новшествах Android 11 можно узнать из нашего предыдущего материала:

Источник: Google (2)