Новости Игры 18.12.2023 в 10:30 comment views icon

Самые популярные игровые платформы 2023 — PS3 все еще в топ-5

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Юрій Орос

Автор новин

Самые популярные игровые платформы 2023 — PS3 все еще в топ-5

HowLongToBeat, опираясь на базу пользователей IGN, подвел итоги 2023 года, назвав топ-10 в неожиданном трио номинаций. Одна из них касается игровых платформ (PlayStation 3 неожиданно активна), а еще две демонстрируют игры в не лучшем свете.

Самые популярные игровые платформы

Первое место в ПК, эта платформа не зависит от поколений и в целом наиболее распространена. Nintendo Switch уже давно находится в одном поколении и постоянно показывает хорошие цифры продаж. Замыкает десятку еще более портативная консоль Nintendo – 3DS.

Продажи Nintendo Switch — 130 млн экземпляров (еще 25 миллионов до рекорда PS2)

Консоли Sony представлены в списке четырьмя поколениями. Самая продаваемая консоль в мире PS2 – восьмая. А вот трио более новых — PS4, PS5 и PS3, делят места с третьего по пятое. Кризис полупроводников существенно продлил жизнь PS4, которая до сих пор актуальна (за исключением нескольких пока игр), хотя PS5 вышел еще в 2020-м, а нормально доступным стал только в 2023-м.

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