Самые популярные игровые платформы 2023 — PS3 все еще в топ-5

HowLongToBeat, опираясь на базу пользователей IGN, подвел итоги 2023 года, назвав топ-10 в неожиданном трио номинаций. Одна из них касается игровых платформ (PlayStation 3 неожиданно активна), а еще две демонстрируют игры в не лучшем свете.

Самые популярные игровые платформы

Первое место в ПК, эта платформа не зависит от поколений и в целом наиболее распространена. Nintendo Switch уже давно находится в одном поколении и постоянно показывает хорошие цифры продаж. Замыкает десятку еще более портативная консоль Nintendo – 3DS.

Консоли Sony представлены в списке четырьмя поколениями. Самая продаваемая консоль в мире PS2 – восьмая. А вот трио более новых — PS4, PS5 и PS3, делят места с третьего по пятое. Кризис полупроводников существенно продлил жизнь PS4, которая до сих пор актуальна (за исключением нескольких пока игр), хотя PS5 вышел еще в 2020-м, а нормально доступным стал только в 2023-м.

Most Played Platforms of 2023 pic.twitter.com/LUns6ffbRV — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2023

Игры, которые откладывали на потом

Пользователи собираются «где-то потом» поиграть игры в известных мирах, больше всего в Baldur’s Gate 3, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Hogwarts Legasy.

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Most Backlogged Games of 2023 pic.twitter.com/PZaEMiHuEM — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 16, 2023

Самые заброшенные игры 2023

Больше всего в 2023 году игроки переставали играть в Redfall, Minecraft Legends и Forza Motorsport.