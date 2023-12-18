Самые популярные игровые платформы 2023 — PS3 все еще в топ-5

HowLongToBeat, опираясь на базу пользователей IGN, подвел итоги 2023 года, назвав топ-10 в неожиданном трио номинаций. Одна из них касается игровых платформ (PlayStation 3 неожиданно активна), а еще две демонстрируют игры в не лучшем свете.
Самые популярные игровые платформы
Первое место в ПК, эта платформа не зависит от поколений и в целом наиболее распространена. Nintendo Switch уже давно находится в одном поколении и постоянно показывает хорошие цифры продаж. Замыкает десятку еще более портативная консоль Nintendo – 3DS.
Продажи Nintendo Switch — 130 млн экземпляров (еще 25 миллионов до рекорда PS2)
Консоли Sony представлены в списке четырьмя поколениями. Самая продаваемая консоль в мире PS2 – восьмая. А вот трио более новых — PS4, PS5 и PS3, делят места с третьего по пятое. Кризис полупроводников существенно продлил жизнь PS4, которая до сих пор актуальна (за исключением нескольких пока игр), хотя PS5 вышел еще в 2020-м, а нормально доступным стал только в 2023-м.
Most Played Platforms of 2023 pic.twitter.com/LUns6ffbRV
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2023
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Игры, которые откладывали на потом
Пользователи собираются «где-то потом» поиграть игры в известных мирах, больше всего в Baldur’s Gate 3, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Hogwarts Legasy.
Most Backlogged Games of 2023 pic.twitter.com/PZaEMiHuEM
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 16, 2023
Самые заброшенные игры 2023
Больше всего в 2023 году игроки переставали играть в Redfall, Minecraft Legends и Forza Motorsport.
Most Retired Games of 2023 pic.twitter.com/ItzbuKnNgW
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 15, 2023
Forza Motorsport ждет судьба Redfall? Онлайн автосимулятора в Steam на второй день после релиза обвалился вдвое — до 2 тыс. игроков