18.02.2026

Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку

Исследователи из Венского технического университета и компании Cerabyte уменьшили QR-код до рекордных 1,98 мкм².


Этот QR-код меньше большинства бактерий. Поэтому его можно увидеть только через электронный микроскоп. Он со своими размерами уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Размеры самого маленького пока кода составляют лишь 37% от размеров предыдущего рекордсмена.

Новая технология может оказаться огромным шагом в сфере хранения данных. Современные накопители, в частности, жесткие диски, выходят из строя буквально за несколько лет. Новый метод базируется на использовании тонких керамических пленок для обеспечения исключительной долговечности. Обычно этими материалами покрывают высокопроизводительные режущие инструменты.

Они остаются стабильными под воздействием сильных температур и высокого давления. Ученые использовали сфокусированные ионные пучки для нанесения кода на керамический слой. Каждый пиксель в ширину составляет около 49 нм — в 10 раз меньше длины волны видимого света.


«Созданная нами структура настолько тонкая, что ее невозможно увидеть с помощью оптических микроскопов», — отмечает профессор Пол Майрхофер.

По его словам, хотя ученые могут манипулировать отдельными атомами, эти структуры часто меняются со временем, что приводит к уничтожению сохраненной информации. Отдельные атомы часто диффундируют и заполняют промежутки, разрушая данные. Ученые из Венского университета нашли способ преодолеть это. Майрхофер отмечает, что созданная его командой структура кода способна хранить информацию в течение веков.

Один лист бумаги формата А4 может вместить более 2 ТБ данных. В отличие от современных ЦОД, этим носителям не требуется электричество и охлаждение. Они выступают экологической альтернативой. Этот сдвиг может значительно сократить глобальные выбросы углекислого газа от центров обработки данных. Сейчас команда сосредоточена на том, чтобы сделать этот процесс быстрее и дешевле. Ученые хотят выйти за рамки простых QR-кодов и перейти к сложным структурам данных. Это исследование прокладывает путь к более экологичному цифровому будущему.

Мы писали, что Samsung готовится прекратить производство SSD с интерфейсом SATA в 2026 году. Это может существенно сократить общее предложение твердотельных накопителей и спровоцировать рост цен как на SATA, так и на NVMe SSD. В то же время Seagate достигает плотности HDD 6,9 ТБ на одном диске: возможны накопители до 69 ТБ.

Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ

Источник: Interesting Engineering

