Новости Устройства 31.07.2025 comment views icon

Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ

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Олексій Єрін

Автор новостей

Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ

На этой неделе компания Micron представила сразу две серии SSD для корпоративного рынка. Одна из них рассчитана на беспрецедентную скорость, другая — на максимальный объем.

Первая линейка включает в себя модель Micron 9650, которая поддерживает интерфейс PCIe 6.0 и способна считывать последовательные данные на рекордной скорости до 28 000 МБ/с, при этом максимальная скорость записи составляет 14 000 МБ/с. Скорость произвольного считывания также самая высокая на сегодня — 5,5 млн IOPS, а для записи заявлено 0,9 млн IOPS, что является высоким, но не рекордным показателем на данный момент.

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
ТТХ Micron 9650 по сравнению с предыдущим поколением устройств / Micron

SSD построен на фирменном контроллере Micron, а в его основе лежит 276-слойная память 3D TLC NAND девятого поколения. Сообщается, что диски будут поставляться в формфакторах E1.S и E3.S 1T (для датацентров), причем некоторые модели будут совместимы с жидкостным охлаждением. Поскольку ИИ-вычисления требуют высоких скоростей именно считывания данных, модель 9650 прекрасно подходит для таких задач. Также среди важных особенностей нового SSD отмечена поддержка P2P-обмена данными (без участия CPU) с видеокартами Nvidia Blackwell.

«С производительностью до 5,5 миллионов IOPS при произвольном считывании, Micron 9650 хорошо подходит для ИИ-серверов с высокой пропускной способностью и низкими задержками. Этот продукт помогает обеспечить прямой обмен данными с GPU, минимизируя простои и максимизируя эффективность работы системы. В сочетании с передовой серверной архитектурой Dell накопители позволят компаниям раскрыть новые уровни производительности и аналитики», — отметил Арункумар Нараянан, старший вице-президент Compute and Networking в Dell Technologies.

Вторая линейка накопителей, Micron 6600 ION, имеет в своем составе несколько моделей. Первыми на рынке появятся SSD на 31 ТБ, 61 ТБ и 123 ТБ, а в первой половине 2026 года должен выйти накопитель на 245 ТБ. Серия ION построена на 276-слойной памяти G9 3D QLC NAND и имеет интерфейс PCIe 5.0 x4. Скорость последовательного считывания для этих накопителей заявлена до 14 000 МБ/с, а произвольного — до 2 млн IOPS.

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
Основные спецификации линейки Micron 6600 ION / Micron

Как нетрудно догадаться, основное назначение SSD ION — хранение данных в крупных датацентрах с высокой энергоэффективностью. Накопители потребляют 5 Вт в режиме ожидания и до 25 Вт под нагрузкой, что, по словам компании, на 37 % эффективнее накопителей на магнитных дисках. ION SSD будут поставляться в формфакторах E3.S 1T и U.2. Сейчас модель Micron 9650 уже доступна клиентам. Также известно, что Micron 6600 ION объемом 123 ТБ должен появиться на рынке в третьем квартале 2025 года, то есть совсем скоро.

Источник: Tom’s Hardware

 

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