Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев

Samsung готовится прекратить производство SSD с интерфейсом SATA в 2026 году. Это может существенно сократить общее предложение твердотельных накопителей и спровоцировать рост цен как на SATA, так и на NVMe SSD. Речь идет не о ребрендинге или изменении линейки, а о реальном уменьшении объемов поставок готовых потребительских продуктов, что способно ощутимо повлиять на доступность накопителей на рынке.

По информации инсайдера Moore’s Law is Dead (MLID), Samsung официально объявит о выходе из сегмента SATA SSD в январе 2026 года — вероятно, во время CES 2026 или сразу после выставки. По словам MLID, компания завершит производство SATA SSD после выполнения действующих контрактов и не будет передавать эти же NAND-чипы другим брендам для выпуска потребительских моделей.

Этот шаг может иметь серьезные последствия. По данным MLID, SSD Samsung составляют значительную долю самых популярных накопителей на Amazon, и около 20% из них — это именно SATA-модели. Уход такого крупного игрока с рынка приведет к уменьшению общего количества доступных SSD, что неизбежно создаст давление на цены не только SATA, но и M.2 NVMe накопителей.

Сомнения относительно этого сценария частично подтверждает позиция ветерана индустрии памяти Дэйва Эгглстона. Во время недавнего подкаста MLID он отметил, что NAND SSD могут стать следующим компонентом ПК, который столкнется с масштабным ростом цен — на фоне уже резкого подорожания оперативной памяти.

MLID подчеркивает, что ситуация с Samsung принципиально отличается от недавнего решение Micron свернуть потребительский бренд Crucial в сегменте RAM. В случае Micron, а также SK hynix и Samsung, DRAM-чипы и в дальнейшем поставляются сторонним брендам вроде G.SKILL, ADATA или Corsair, поэтому общее предложение почти не страдает. Зато прекращение выпуска SATA SSD Samsung фактически убирает с рынка целый класс готовых продуктов от одного из крупнейших производителей NAND в мире.

Отдельный риск — возможный эффект панических закупок. Бизнесы и системные интеграторы, которые до сих пор полагаются на SATA-интерфейс, могут начать массово скупать накопители, что еще больше подтолкнет цены вверх и ухудшит доступность.

В то же время в более длинной перспективе аналитики отрасли ожидают ослабления ценового давления в 2027-2028 годах. Это связывают с возвращением DRAM-производителей к более активной работе в потребительском сегменте, развитием локальных ИИ-нагрузок, а также выходом новых поколений PlayStation и Xbox, которые будут требовать сверхбыстрых SSD и больших объемов памяти.

Если Samsung действительно остановит производство SATA SSD в 2026 году, рынки накопителей и ПК в целом ждет непростой период: меньшее предложение, риск дефицита и рост цен.

Источник: tweaktown