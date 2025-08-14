Сбежали из Last of Us: кролики с ужасными тентаклями распространяются в Колорадо

На территории американского штата Колорадо заметили кроликов с необычными колючими черными щупальцами на мордочках.

И это не фантастика в стиле Last of Us, а реальность. По сообщениям местного канала 9News, в течение нескольких последних месяцев в Форт-Колинзе неоднократно замечали кроликов со странными шиповидными наростами на морде.

«Похоже, у него изо рта торчали черные иглы или черные зубочистки. Я думала, что он умрет зимой, но этого не произошло. Он вернулся на второй год, и он вырос», — рассказала журналистам телеканала местная жительница Сьюзен Мэнсфилд.

В ответ на сообщения об обнаружении необычных кроликов Управление парков и дикой природы Колорадо заявило, что молодые кролики в этом регионе инфицированы вирусом папилломы, а появление острых черных щупалец на головах и мордах животных является следствием этой инфекции. В Управлении также добавили, что обычно кролики инфицируются от клещей, комаров и других насекомых. Эта инфекция не представляет опасности для других домашних животных или людей, за исключением домашних кроликов.

«Владельцам домашних животных не нужно открыто беспокоиться. Мы просто советуем помнить о принципах дикой природы, когда выводите домашних любимцев на прогулку: держите их на поводке, на всякий случай держите подальше от диких животных, но это не обязательно передается от кроликов собакам», — объясняет представитель Управления парков и дикой природы Колорадо Кара Ван Хуз.

Хотя проявления вируса папилломы у кроликов выглядят довольно зловеще, эта инфекция не приводит к летальному исходу. Инфицированные кролики, скорее всего, выздоровеют и ужасные наросты исчезнут. Поэтому специалисты по дикой природе не рекомендуют усыплять зараженных кроликов. Они просто переживают тяжелую фазу заболевания из-за изученного вируса. Они не угрожают большинству домашних животных, и однажды они сбросят щупальца и снова станут очаровательными.

Источник: Futurism