Новости WTF 14.08.2025 comment views icon

Сбежали из Last of Us: кролики с ужасными тентаклями распространяются в Колорадо

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Сбежали из Last of Us: кролики с ужасными тентаклями распространяются в Колорадо

На территории американского штата Колорадо заметили кроликов с необычными колючими черными щупальцами на мордочках. 

И это не фантастика в стиле Last of Us, а реальность. По сообщениям местного канала 9News, в течение нескольких последних месяцев в Форт-Колинзе неоднократно замечали кроликов со странными шиповидными наростами на морде. 

«Похоже, у него изо рта торчали черные иглы или черные зубочистки. Я думала, что он умрет зимой, но этого не произошло. Он вернулся на второй год, и он вырос», — рассказала журналистам телеканала местная жительница Сьюзен Мэнсфилд. 

В ответ на сообщения об обнаружении необычных кроликов Управление парков и дикой природы Колорадо заявило, что молодые кролики в этом регионе инфицированы вирусом папилломы, а появление острых черных щупалец на головах и мордах животных является следствием этой инфекции. В Управлении также добавили, что обычно кролики инфицируются от клещей, комаров и других насекомых. Эта инфекция не представляет опасности для других домашних животных или людей, за исключением домашних кроликов. 

«Владельцам домашних животных не нужно открыто беспокоиться. Мы просто советуем помнить о принципах дикой природы, когда выводите домашних любимцев на прогулку: держите их на поводке, на всякий случай держите подальше от диких животных, но это не обязательно передается от кроликов собакам», — объясняет представитель Управления парков и дикой природы Колорадо Кара Ван Хуз. 

Хотя проявления вируса папилломы у кроликов выглядят довольно зловеще, эта инфекция не приводит к летальному исходу. Инфицированные кролики, скорее всего, выздоровеют и ужасные наросты исчезнут. Поэтому специалисты по дикой природе не рекомендуют усыплять зараженных кроликов. Они просто переживают тяжелую фазу заболевания из-за изученного вируса. Они не угрожают большинству домашних животных, и однажды они сбросят щупальца и снова станут очаровательными.

Источник: Futurism

Популярные новости

arrow left
arrow right
Между живым и неживым: ученые нашли очень странную бактерию
Изображение милой панды превращает Linux-системы в чужие машины для майнинга криптовалют
SparkKitty: новый вирус из App Store и Google Play ворует криптовалюту
Северокорейские хакеры рассылают вирус через вакансии в криптосфере
Китайский производитель будет платить клиентам за ожидание новых авто — за 2 недели можно "заработать" $100
"Детектор квантовой лжи": тест позволяет отличить настоящие квантовые компьютеры от имитаторов
Рыжеволосый Джеймс Бонд? Amazon "тестирует" 37-летнего Скотта Роуза-Марша в качестве нового агента 007
Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами
Как биржи способствуют развитию современных профессиональных трейдеров. Подборка платформ и важные нюансы
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
Ученые используют "черный металл" чтобы улучшить солнечную энергетику в 15 раз
ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить