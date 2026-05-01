Новости Игры 01.05.2026

Фанаты The Last of Us Online запустили петицию: 700 подписей за сутки и напоминание об игре, которую отменили на 80% готовности

30 апреля 2026 года фанат серии под ником Brokowski запустил петицию на Change.org с требованием к Naughty Dog и Sony возобновить разработку отмененного мультиплеерного шутера The Last of Us Online. За первые сутки петицию подписали более 700 человек, и количество подписей продолжает расти.


В своем обращении автор написал лаконично: время показать PlayStation что игроки готовы поддержать этот проект. Петиция призывает выполнить обещание 2020 года и выпустить следующий раздел Factions.

Интерес к отмененной игре вспыхнул вновь после серии интервью с бывшим директором The Last of Us Online Винитом Агарвалом. По его словам, бывшие разработчики Naughty Dog до сих пор называют проект лучшим мультиплеерным шутером, над которым им приходилось работать. Агарвал также подтвердил, что на момент отмены игра была готова примерно на 80%. Он работал над ней семь лет и узнал о закрытии проекта лишь за день до официального объявления, назвав это «сокрушительным» и «душераздирающим» моментом.

Naughty Dog отменила The Last of Us Online в декабре 2023 года. Студия объяснила решение нежеланием становиться командой, полностью привязанной к поддержке одного живого сервиса. Изначально игра выросла из режима Factions в первой части The Last of Us, но со временем переросла в масштабный самостоятельный онлайн-проект.


Шансы на возобновление разработки выглядят призрачно Naughty Dog сейчас полностью сосредоточена на Intergalactic: The Heretic Prophet и еще одном не объявленном проекте. Недавно Нил Дракманн намекнул, что у франшизы еще есть будущее, но конкретных деталей не раскрыл.

Параллельно инди-студия Terminal War решила не ждать и в марте 2026 года анонсировала собственную игру, вдохновленную Factions: командный шутер от третьего лица в сеттинге постапокалиптической Америки 1990-х, 4 на 4, с ограниченным боезапасом и жесткими боями. Студия финансирует разработку самостоятельно и планирует выход в раннем доступе на PC.

Петиция вряд ли заставит Sony изменить решение. Но она четко демонстрирует: аудитория для этой игры никуда не исчезла даже спустя два с половиной года после отмены.

Источник: Insider Gaming

