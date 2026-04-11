The Last of Us Part 3 выйдет только в 2030-х годах из-за масштаба разработки и новой IP от Naughty Dog. Об этом сообщают инсайдеры, ссылаясь на длительные циклы производства современных блокбастеров Sony.





Свет в конце тоннеля для фанатов Элли и Эбби оказался очень далеким. Согласно последним слухам, опубликованным изданием Playfront 11 апреля 2026 года, полноценная третья часть культовой франшизы появится на полках магазинов только в следующем десятилетии.

Хотя Нил Дракманн ранее подтверждал в документальном фильме, что имеет «концепцию» для финальной главы истории, студия сейчас сосредоточена на совершенно новом проекте. Это заставляет отложить активную стадию разработки продолжения на неопределенный срок.

Аналитики подчеркивают, что современные игры AAA-класса требуют от 6 до 8 лет непрерывного производства. Учитывая, что Naughty Dog работает над оригинальной игрой в новом сеттинге, разработка The Last of Us Part 3 вряд ли начнется раньше 2027 года.





Такой график автоматически переносит релиз на эпоху PlayStation 6. Для Sony это стратегический вызов, однако невероятный успех сериала от HBO позволяет поддерживать интерес к вселенной «Последних из нас» даже без новых игровых релизов в течение длительного времени.

Студия стремится не просто выпустить сиквел, а создать продукт, который снова установит технологическую планку для всей индустрии. Пока что игрокам остается лишь перепроходить обновленные версии предыдущих частей и ждать официальных новостей о новом таинственном проекте команды.

Несмотря на разочарование сообщества от таких сроков, такой подход гарантирует, что финал трилогии не будет поспешным. Качество всегда было приоритетом для Naughty Dog, даже если это означает «замораживание» самой успешной франшизы на целое десятилетие.

Источник: Playfront