Новости Игры 11.04.2026 comment views icon

Ожидание длиной в десятилетие: The Last of Us Part 3 выйдет не раньше 2030-х годов

The Last of Us Part 3 выйдет только в 2030-х годах из-за масштаба разработки и новой IP от Naughty Dog. Об этом сообщают инсайдеры, ссылаясь на длительные циклы производства современных блокбастеров Sony.


Свет в конце тоннеля для фанатов Элли и Эбби оказался очень далеким. Согласно последним слухам, опубликованным изданием Playfront 11 апреля 2026 года, полноценная третья часть культовой франшизы появится на полках магазинов только в следующем десятилетии.

Хотя Нил Дракманн ранее подтверждал в документальном фильме, что имеет «концепцию» для финальной главы истории, студия сейчас сосредоточена на совершенно новом проекте. Это заставляет отложить активную стадию разработки продолжения на неопределенный срок.

Аналитики подчеркивают, что современные игры AAA-класса требуют от 6 до 8 лет непрерывного производства. Учитывая, что Naughty Dog работает над оригинальной игрой в новом сеттинге, разработка The Last of Us Part 3 вряд ли начнется раньше 2027 года.


Такой график автоматически переносит релиз на эпоху PlayStation 6. Для Sony это стратегический вызов, однако невероятный успех сериала от HBO позволяет поддерживать интерес к вселенной «Последних из нас» даже без новых игровых релизов в течение длительного времени.

Студия стремится не просто выпустить сиквел, а создать продукт, который снова установит технологическую планку для всей индустрии. Пока что игрокам остается лишь перепроходить обновленные версии предыдущих частей и ждать официальных новостей о новом таинственном проекте команды.

Несмотря на разочарование сообщества от таких сроков, такой подход гарантирует, что финал трилогии не будет поспешным. Качество всегда было приоритетом для Naughty Dog, даже если это означает «замораживание» самой успешной франшизы на целое десятилетие.

Криза пам’яті? Не чули: нова PS6 отримає щедрі 30 ГБ «оперативки”

Спецпроекты
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

Источник: Playfront

Популярные новости

arrow left
arrow right
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Кризис памяти? Не слышали: новая PS6 получит щедрые 30 ГБ "оперативки"
Превзойдет DLSS 4.5: инсайдер раскрыл характеристики портативной PS6 с PSSR 3
Сериал "Одни из нас" представил актрис Льва и Яры для 3-го сезона
Забудьте о подорожании SSD: новый патент Sony поместит игры PS5 и PS6 всего в 100 МБ
Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби
Больше чем игра: GTA 6 Online может стать новым Fortnite
Илон Маск атакует WhatsApp и Signal: X официально запускает собственный мессенджер XChat
Rockstar Games под прицелом: хакеры взломали серверы студии и требуют выкуп за данные GTA 6
Долгожданное возвращение "Эйфории": HBO раскрыла график выхода и первые детали третьего сезона
Настраиваем понты: 5 вещей, которые надо сделать, чтобы дешевый телефон ощущался как премиальный
Рецензия на фильм "Последствия" / Outcome
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить