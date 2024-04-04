СБУ нашла российских хакеров, которые атаковали «Киевстар»: данные передадут в Гаагу

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины нашли российских хакеров, которые атаковали оператора мобильной связи «Киевстар».

Ими оказалась хакерская группировка SandWormкоторое связано с главным разведывательным управлением генерального штаба рф (более известного как гру). После проведения всех экспертиз и объявления подозрений материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этомсообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью «Укринформ».

По словам главы Департамента кибербезопасности, сейчас СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. Также спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Илья Витюк подчеркнул, что в рамках уголовного производства ДКИБ прорабатывает всех участников вертикали, которые были причастны к этой атаке.

«Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и, как минимум, руководитель воинской части и руководство спецслужбы, которая осуществляет деструктивную деятельность», — убежден руководитель ГКИБ.

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В то же время он подчеркнул, что в мире насчитывается всего три кейса, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру. Причем один из них — как раз результат СБУ.

Также Илья Витюк рассказал, что в целом во время полномасштабной войны Служба безопасности блокирует по 4,5 тыс. кибератак ежегодно. Особым приоритетом в киберзащите являются Вооруженные силы Украины и Минобороны, поскольку попытки вмешательств врага в военные системы происходят регулярно.

Напомним, 12 декабря произошла масштабная кибератака на «Киевстар». Были значительные проблемы со связью и интернетом.

После этого была информация от главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка что российские хакеры находились в системе телекомоператора «Киевстар» минимум с мая 2023 года.

По оценкам СБУ, хакеры могли похитить личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, похитить учетные записи Telegram. Но СБУ «фактов утечки персональных данных и данных абонентов не выявило».

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Опроверг утечку данных пользователей и сам «Киевстар».