СБУ в 2019 году нейтрализовала более 480 кибератак на госорганы и объекты критической инфраструктуры





Служба безопасности Украины сообщила, что на протяжении 2019 года её сотрудники по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентив и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Также в минувшем году была прекращена работа более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

Отмечается, что в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе:

158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);

34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, за прошлый год по материалам СБУ 34 сепаратистских администратора социальных сетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента. При этом 21 судебный приговор в отношении их вступил в силу. Кроме того, почти 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

Источник: СБУ