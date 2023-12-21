Seeds of Bravery – украинские стартапы профинансируют на €20 млн, чтобы поддержать технологическую экосистему (и женское предпринимательство)

Панъевропейский консорциум, включающий известные технологические, финансовые и бизнес-компании, подписал грантовое соглашение с Европейским Инновационным Советом (EIC) на сумму €20 млн для развертывания инициативы Seeds of Bravery (UASEEDs). Она направлена на поддержку украинской технологической экосистемы.

Общую сумму разделят на части. €12 млн направят на финансирование около 200 украинских Deep Tech-стартапов. Уже сейчас стартует прием заявок на грант до €10 тыс. На эти средства можно будет усовершенствовать свою бизнес-модель, бизнес-план или стратегию роста. Еще часть средств пойдет на обучение предпринимателей, продвижение проектов и их выход на международные рынки. Украинские стартапы уже могут подавать заявки на проект Seeds of Bravery.

Особенностью проекта Seeds of Bravery является то, что он сосредоточен на развитии женского предпринимательства с целью достичь, чтобы не менее 20% стартапов и инновационных МСП были основаны или возглавлялись женщинами.

Инновационные услуги являются начальной частью комплексного пакета из 5 видов поддержки с потенциальным грантом на общую сумму €60 тыс. Разновидности поддержки будут включать:

Innovation Services (до €10 тыс.)

Entrepreneurship (restart, relocate, continuity, and women entrepreneurs) (до €25 тыс.)

Deep Tech incubation (до €25 тыс.)

Rebuilding Ukraine (до €25 тыс.)

Deep Tech Scale-Up (до €50 тыс.)

Инициатива Seeds of Bravery стремится не только оказывать поддержку, но и привлекать дополнительные инвестиции, продвигать украинские проекты, обучать предпринимателей, выходить на международные рынки и интегрировать украинскую инновационную экосистему в европейскую сеть.

Проект также планирует ввести больше инновационных услуг, в частности: анализ прав интеллектуальной собственности и патентов, пилотирование пользовательского опыта, тестирование спроса или пилотирование, анализ/валидация рынка, услуги по интернационализации (включая участие в конференциях, ярмарках и миссиях), услуги по управлению портфелем и отношения с инвесторами, планирование и цифровые инструменты для краудфандинговых кампаний (акционерного капитала).