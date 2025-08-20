banner
Новости Технологии 20.08.2025 comment views icon

Секретный космический самолет X37-B испытал квантовую альтернативу GPS

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Секретный космический самолет X37-B испытал квантовую альтернативу GPS

Секретный космический аппарат ВКС США X-37B должен совершить свой восьмой полет в космос 21 августа 2025 года с целью испытаний системы квантовой связи в качестве альтернативы GPS.

Большинство испытаний, которые проводятся с использованием этого орбитального аппарата, засекречены. Однако одно из таких испытаний представляет собой проверку системы квантовой связи в качестве альтернативы GPS.

Спутниковая навигационная система GPS используется почти везде, в смартфонах, транспорте и логистике. Однако GPS далеко не везде работает одинаково эффективно. В космосе, особенно за пределами орбиты Земли, сигналы GPS становятся ненадежными или просто исчезают. То же самое происходит и под водой, где подводные лодки вообще не имеют доступа к GPS.

Даже на Земле сигналы GPS можно заглушить, исказить или заблокировать. Традиционные инерционные навигационные системы (ИНС), использующие акселерометры и гироскопы для измерения ускорения и вращения автомобиля, обеспечивают независимую навигацию, поскольку могут оценивать местоположение, отслеживая его движение со временем.

Однако со временем, без визуальных подсказок, небольшие ошибки будут накапливаться и такие инерционные навигационные системы будут терять ориентацию. По мере накопления небольших ошибок измерения они постепенно сбиваются с курса и требуют коррекции с помощью GPS или других внешних сигналов. 

В условиях очень низких температур атомы подчиняются правилам квантовой механики и ведут себя как волны. Они могут существовать в состоянии суперпозиции, что составляет ключевые свойства, которые легли в основу квантовых инерционных датчиков

Квантовый инерционный датчик на борту X-37B использует метод атомной интерферометрии, при котором атомы охлаждаются до температуры, близкой к абсолютному нулю, так что они ведут себя подобно волнам. С помощью точно настроенных лазеров каждый атом разделяется на так называемое суперпозиционное состояние, подобное коту Шредингера, так что он одновременно движется по двум траекториям, которые затем рекомбинируются. 

Поскольку в квантовой физике атом ведет себя подобно волне, эти две траектории движения интерферируют друг с другом, создавая узор, подобный кругам, накладывающимся друг на друга на воде. В этом узоре закодирована подробная информация о том, как окружающая среда атома повлияла на траекторию его движения. В частности, мелкие изменения в движении, такие как повороты датчика или ускорение, оставляют заметные следы на этих атомных «волнах». 

По сравнению с классическими инерционными навигационными системами, квантовые датчики имеют гораздо более высокую чувствительность. Поскольку атомы идентичны и не изменяются, в отличие от механических или электронных компонентов, они гораздо меньше подвержены дрейфу или смещению. Результатом является длительная и высокоточная навигация без необходимости использования внешних источников.

Предстоящий запуск X-37B станет первым испытанием квантовой инерционной навигационной системы в космосе. Предыдущие миссии, в частности, Лаборатории холодных атомов NASA и MAIUS-1 Немецкого космического агентства, запускали атомные интерферометры на орбиту или в суборбитальные полеты и успешно демонстрировали физику, которая лежит в основе атомной интерферометрии в космосе. 

Экспериментальный аппарат X-37B разработан как компактный, высокопроизводительный и надежный инерционный навигационный модуль для реальных длительных миссий. Он выводит атомную интерферометрию из области чистой науки в сферу практического применения в аэрокосмической отрасли.

Для Космических сил США это шаг к повышению оперативной устойчивости, особенно в ситуациях, когда GPS может выйти из строя. Для будущих космических исследований, таких как полёты на Луну, Марс или даже в дальний космос, где автономность имеет решающее значение, квантовая навигационная система может быть не только надежным резервным, но и основным средством в случае отсутствия сигналов с Земли.

Источник: The Conversation; LiveScience

Популярные новости

arrow left
arrow right
Зомби-спутник NASA выдал мощный сигнал после 60 лет молчания
Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь
Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников
Ученые выяснили, почему роверы NASA постоянно застревают на других планетах
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Лучше надышаться пыли с Луны, чем грязного воздуха с Земли, — ученые
Медицинская помощь без врача: NASA и Google тестируют ИИ-ассистента для дальних космических миссий
Замена GPS — квантовый алмазный магнитометр меняет навигацию
NASA нашла на Марсе "коралл" возрастом в миллиарды лет
Стриминг 4K с Луны: NASA тестирует скоростную лазерную связь
Америций для Америки: NASA испытывает новое ядерное топливо для дальнего космоса
NASA открыла магнитный «пульс» Земли частотой 540 млн лет, который влияет на уровень кислорода
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Радиаторы с воском внутри лучше охлаждают электронику — протестировано в космосе
Зонд NASA Parker прилетел на Солнце и разгадал одну из его тайн
Аппарат NASA для поиска воды на Луне потерян через день после запуска
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить