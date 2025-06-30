Стриминг 4K с Луны: NASA тестирует скоростную лазерную связь

Раздел Технологии выходит при поддержке

NASA совместно с Австралийским национальным университетом тестирует технологию высокоскоростной лазерной связи между Землей и Луной.

Отмечается, что если новая технология успешно проявит себя в рамках миссии Artemis II, это станет подтверждением того, что лазерные системы связи для дальнего космоса вполне готовы к использованию. Лазерная связь позволяет передачу видео с Луны на Землю в формате 4K и рекордную скорость передачи данных.

Сейчас большинство космических аппаратов до сих пор используют радиосвязь для передачи данных на Землю, однако лазерные системы способны передавать данные в 10-100 раз быстрее. Используя инфракрасный свет, эти системы буквально за несколько секунд способны передать на Землю видео высокого качества, чистый голос и другие данные на расстояниях в сотни тыс. километров. Artemis II станет первым случаем, когда астронавты испытают лазерную связь в космосе.

Ключевым элементом системы является оптический приемник в режиме реального времени RealTOR. Его собрали из обычных готовых деталей, сократив себестоимость. После успешных испытаний в Кливленде аналогичное устройство сейчас собирают специалисты из Австралийского национального университета для дальнейшего привлечения в рамках миссии Artemis II, которая предусматривает полет астронавтов вокруг Луны.

Во время миссии Artemis II, запланированной на начало 2026 года, система оптической лазерной связи будет запущена на борту космического корабля Orion. В NASA будут пытаться передать записанное видео сверхвысокой четкости 4K, процесс полета, фото, научные данные и голосовые сообщения с Луны на Землю.

Наземная станция будет испытательным полигоном для новой конструкции приемника и не будет одной из основных наземных станций миссии. Пока NASA продолжает изучать возможность использования коммерческих деталей для проектирования наземных станций, исследователи продолжат оказывать важную поддержку в подготовке к демонстрации в Австралии.

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Проект RealTOR является одним из этапов испытаний оптических коммуникаций в рамках программы SCaN NASA, которая включает демонстрации и экспериментальные платформы в космосе для проверки эффективности инфракрасного света для отправки данных в космос и на Землю. К ним относятся проект LCOT (Low-Cost Optical Terminal), демонстрация лазерной ретрансляции связи и многое другое.

Источник: SciTechDaily

Раздел Технологии выходит при поддержке

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