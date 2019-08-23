Porsche продемонстрировал приборную панель электромобиля Taycan с отдельным сенсорным экраном для переднего пассажира

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Компания Porsche показала, как будет выглядеть интерьер электромобиля Taycan, в котором даже передний пассажир получит свой собственный сенсорный экран. Несмотря на длинный перечень новых элементов и возможностей, в приборной панели автомобиля все же безошибочно узнается Porsche, что явно оценят преданные фанаты бренда.

Инструментальный кластер выполнен в виде изогнутой 16,8-дюймовой панели, защищенной стеклом с антибликовым покрытием. Предусмотрено четыре режима отображения информации (Classic, Map, Full Map, Pure) в которых основное внимание уделяется параметрам движения или навигации. По краям экрана, выходящего за пределы рулевого колеса, предусмотрены две зоны сенсорного управления для быстрого переключения режимов фар и подвески.

Покупателям Porsche Taycan предложат на выбор две модели руля — стандартную с различными вариантами отделки или спортивную GT с вынесенным на него переключателем режимов движения. Центральную часть приборной панели занимает 10,9-дюймовый дисплей инфотейнмент-системы, далее идет опциональный экран для переднего пассажира, оба экрана прикрыты единой стеклянной панелью в форме крыла. Экран для пассажира используется впервые в автомобилях бренда, при этом его наличие объяснили заботой о водителе — пассажир сможет самостоятельно настроить необходимый режим кондиционера или выбрать музыку, не раздражая водителя прикосновениями к его экрану.

Пользовательский интерфейс был радикально переработан в сторону уменьшения классических переключателей и кнопок и увеличения сенсорных и голосовых элементов управления. Все приложения, включая навигацию, телефон, медиа, комфорт, Porsche Connect и т.д. сгруппированы в понятную структуру, которая доступна как в сенсорном режиме, так и по вызову голосового ассистента фразой «Hey Porsche».

Справа от водителя размещена высокая центральная консоль, которая усиливает ощущение характерной для Porsche низкой посадки. На консоли размещен крупный 8,4-дюймовый сенсорный экран с тактильной обратной связью и распознаванием рукописного ввода для быстрого ввода адреса и другой информации. Ручку переключения передач заменили на компактный селектор, так что консоль выглядит более аккуратно.

С помощью консоли помимо прочего настраивается климат-контроль, можно выбрать автоматический режим Virtual Airflow Control или режимы Focused и Diffused. При заказе четырехзонной системы Advanced Climate Control свой собственный 5,9-дюймовый экран для настройки климата получают пассажиры заднего ряда.

Напомним, что электромобиль Porsche Taycan будет представлен 4 сентября текущего года, а в Украине первые автомобили появятся в первом квартале 2020 года. Мощность полноприводного автомобиля составит 600 л.с., максимальная скорость — 250 км/ч, разгон до 100 км/ч — 3,5 секунды, емкость батареи — 90 кВт, запас хода — 500 км (NEDC). Владельцы электромобилей Porsche Taycan получат интегрированный сервис Apple Music, а также смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America.

Источник: Porsche