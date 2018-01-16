Сервис BlackBerry Jarvis предназначен для поиска уязвимостей в ПО современных автомобилей

Еще недавно самоуправляемые автомобили казались технологией, возможной только в научно-фантастических фильмах и литературных произведениях, но нынешние успехи ключевых игроков рынка (GM, например, планирует выпустить электромобиль без руля и педалей уже к 2019 году) ясно дает понять, что появление таких моделей на улицах городов — вопрос очень близкого будущего. И чем больше автомобили полагаются на электронику, ПО и интернет-сервисы, тем острее становится вопрос безопасности. К настоящему времени мы уже неоднократно слышали об уязвимостях в разных моделях, позволяющих захватить контроль над той или иной подсистемой авто. Так вот, на проходящем сейчас Североамериканском международном автосалоне в Детройте компания BlackBerry, разрабатывающая средства обеспечения безопасности данных практически со дня основания, представила соответствующий продукт, который призван сделать современные автомобили более защищенными от атак хакеров.

Начнем с того, что новая разработка канадцев называется Jarvis. Напомним, такое же имя было у вымышленного искусственного интеллекта-дворецкого Джарвиса Тони Старка из «Железного человека» и таким же именем Цукерберг нарек своего домашнего помощника (вы, наверное, сейчас подумали «ох и развелось этих Джарвисов», мы тоже). Неизвестно, как BlackBerry уладила этот вопрос с Marvel, но наверняка было какое-то соглашение.

В общем, BlackBerry Jarvis – это облачный сервис для автопроизводителей авто, который позволит проверять автомобильное ПО на наличие различных уязвимостей. Как сообщается, Jarvis проверяет двоичные файлы простым, быстрым, масштабируемым и экономически выгодным способом, давая глубокую оценку качестве и безопасности программных компонентов. Кроме того, разработчик делает особый акцент на возможности индивидуальной подстроки системы с учетом собственной цепочки поставщиков ПО и заявляет, что его продукт может выполнить комплексную проверку за несколько минут, хотя раньше подобная проверка занимала до одного месяца.

BlackBerry также упоминает возможность использования системы Jarvis в сфере здравоохранения, космической, военной и других отраслях.

Британская компания Jaguar Land Rover уже подписала соглашение с BlackBerry на использование системы Jarvis для проверки своих автомобилей, еще несколько автопроизводителей выразило интерес к разработке канадской компании.

Источник: Engadget и BlackBerry