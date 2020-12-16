Сервис «Штрафы UA» запустил Национальную программу формирования культуры ответственного вождения в Украине

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сервис для украинских водителей «Штрафы UA» запустил Национальную программу формирования культуры ответственного вождения в Украине. По словам представителей сервиса, к этому социальному проекту уже активно подключаются областные центры и города, которые хотят контролировать уровень безопасности дорожного движения (на стадии внедрения — Киев).

Для реализации такой возможности используется виджет, который устанавливается на сайтах администраций. Приложение формирует и публикует в режиме реального времени рейтинг безопасности движения, статистические данные относительно количества и видов нарушений ПДД и стиля вождения.

«Согласно нашим данным, около 70% водителей нарушают правила дорожного движения хотя бы один раз в месяц. Например, в среднем 35% разговаривают во время вождения по мобильной связи. Только за октябрь было начислено 340 тыс. штрафов на сумму 96 млн грн. Поэтому мы понимаем, насколько важно формировать культуру осознанного вождения, действуя при этом комплексно, – говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. Для этого было принято решение инициировать создание Национальной программы формирования культуры ответственного вождения, к которой мы приглашаем присоединяться представителей активных городов и областных центров. Интерес к программе большой. Одними из первых к ней присоединились администрации Одесской и Херсонской областей, а также города Южный. Идёт процесс подключения в Киеве».

Для сбора и формирования статистики нарушений ПДД используется виджет, который устанавливается на сайтах администраций. Он формирует статистические данные по количеству и видам нарушений ПДД, средней скорости автомобилей в городе, расходу топлива, стилю вождения и др., рассчитывает рейтинг безопасности движения и публикует эти данные в режиме реального времени.

Сбор информации для виджета осуществляется с помощью функции “Безопасное вождение”, которая является частью сервиса для смартфона Штрафы UA (пока только для пользователей iPhone).

«Мы ставим для себя приоритет – формирование статуса области с высоким уровнем безопасности дорожного движения, – отмечает начальник ИТ управления херсонской областной администрации Николай Якименко. – Национальная программа формирования культуры ответственного вождения создаёт у людей понимание, что каждый участник дорожного движения может внести свой вклад в улучшение ситуации на дорогах и предотвратить печальные последствия. Таким образом мы сможем более качественно управлять ситуацией с авариями. А водители смогут осознанно относится к своему стилю вождения».

В настоящее время идет работа по реализации проекта в Киеве. Одним из наиболее частых нарушений здесь является движение по полосе для общественного транспорта. Поэтому «Штрафы UA» разработали отдельный показатель для столицы. Это позволит более четко понимать тенденции, анализировать причины и улучшать ситуацию на киевских дорогах.

Аналитический виджет реализован при партнерской поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO и компании RBC Group на базе BI-платформы Qlik Sense. Напомним, что водители, которые используют приложение «Штрафы UA» и контролируют свой рейтинг безопасного вождения, получают вознаграждение в виде кэшбека на автострахование.

Отметим, что «Штрафы UA» — это платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает упростить процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 58 млн грн, а само приложение уже скачали больше 1 млн пользователей.

Источник: Штрафы UA