Сервисы Svitlospot и «ЛУН Місто» помогут найти ближайшие места для работы с интернетом и светом

Группа украинских IT-специалистов создала сервис, позволяющий искать ближайшие места для работы, где есть электроэнергия и доступ к интернету. Это могут быть коворкинги, рестораны, кафе или другие заведения.

Сейчас в сервисе Svitlospot доступна информация о коворкингах и других заведениях в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Виннице, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Вышгороде, Буштыно и Броварах. Однако информацию об имеющихся местах для работы нельзя назвать полной. К примеру, для Киева доступна информация только по 5 районам из 10.

Сервис позволяет фильтровать заведения по географическому признаку. Также для заведений есть подробные описания. С помощью сервиса Svitlospot пользователи могут узнать, сколько мест доступно в коворкинге, ресторане или другом месте для работы; платное оно или нет; какая стоимость услуг за день и месяц; предлагаются ли дополнительные услуги; есть ли там укрытие и генератор; рабочие часы, тип размещения и другие детали.

Примерно такие же возможности предлагает сервис «ЛУН Місто». Он показывает на карте ковркинги, работающие во время отключения энергоснабжения. Однако этот сервис ограничен только Киевом, Львом и Одессой.