Шестой палец мешает геймеру на Steam Deck — сообщество Reddit помогает

Раздел Технологии выходит при поддержке

Дополнительный большой палец на руке может показаться удобным для пользования портативными консолями, но этому владельцу Steam Deck он мешает.

Пользователь Reddit Alpha-Quartz в восторге от Steam Deck, но обнаружил, что довольно удаленный джойстик консоли для него труднодоступен из-за еще одного большого пальца, который он имеет на руке. Он говорит, что пользование Steam Deck для него было кошмаром, по сравнению с контроллерами Xbox и PlayStation. Его пост собрал почти 10 тыс. лайков и сотни комментариев.

Пользователи Steam Deck с талантом к моддингу предложили помощь. Один из них, SpecificGreen9140, уже на следующий день поделился видео созданного им и напечатанного на 3D-принтере удлинителя для большого пальца в действии и чертежами для печати. По сути это удлинитель контактной площадки, который крепится к джойстику, и смещает центр усилий влево.

Насадка нуждалась в небольшом изменении, но пользователь Woogies представил лучшее решение, по общему согласию. Кто-то с ником D_Bagggg даже сделал и показал в теме решение для тех, кому нужен дополнительный палец, но есть только пять. Это «устройство» было создано для шутки, а не для оскорбления, и было с юмором воспринято сообществом.

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«Единственные два случая, когда я чувствовал себя в невыгодном положении — со Steam Deck и во время определенных тренировок в спортзале. В играх это обычно было преимуществом, особенно таких как Tekken/Mortal Kombat для старших классов, а также в стратегиях на ПК. Я много играю в DoTA 2 и подобные игры, и наличие лишнего большого пальца помогает», — рассказывает Alpha-Quartz.

Геймер приятно удивлен уровнем поддержки. На данный момент разработка оптимального контроллера продолжается, поскольку доработки требует способ крепления предложенных вариантов к джойстику.

Источник: GamesRadar

Раздел Технологии выходит при поддержке

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