Новости Технологии 09.07.2025 в 17:34 comment views icon

Шестой палец мешает геймеру на Steam Deck — сообщество Reddit помогает

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

Шестой палец мешает геймеру на Steam Deck — сообщество Reddit помогает
Раздел Технологии выходит при поддержке

Дополнительный большой палец на руке может показаться удобным для пользования портативными консолями, но этому владельцу Steam Deck он мешает.

Пользователь Reddit Alpha-Quartz в восторге от Steam Deck, но обнаружил, что довольно удаленный джойстик консоли для него труднодоступен из-за еще одного большого пальца, который он имеет на руке. Он говорит, что пользование Steam Deck  для него было кошмаром, по сравнению с контроллерами Xbox и PlayStation. Его пост собрал почти 10 тыс. лайков и сотни комментариев.

Додатковий палець заважає геймеру на Steam Deck — спільнота Reddit допомагає

Пользователи Steam Deck с талантом к моддингу предложили помощь. Один из них, SpecificGreen9140, уже на следующий день поделился видео созданного им и напечатанного на 3D-принтере удлинителя для большого пальца в действии и чертежами для печати. По сути это удлинитель контактной площадки, который крепится к джойстику, и смещает центр усилий влево.

Додатковий палець заважає геймеру на Steam Deck — спільнота Reddit допомагає

Насадка нуждалась в небольшом изменении, но пользователь Woogies представил лучшее решение, по общему согласию. Кто-то с ником D_Bagggg даже сделал и показал в теме решение для тех, кому нужен дополнительный палец, но есть только пять. Это «устройство» было создано для шутки, а не для оскорбления, и было с юмором воспринято сообществом.

«Единственные два случая, когда я чувствовал себя в невыгодном положении — со Steam Deck и во время определенных тренировок в спортзале. В играх это обычно было преимуществом, особенно таких как Tekken/Mortal Kombat для старших классов, а также в стратегиях на ПК. Я много играю в DoTA 2 и подобные игры, и наличие лишнего большого пальца помогает», — рассказывает Alpha-Quartz.

Геймер приятно удивлен уровнем поддержки. На данный момент разработка оптимального контроллера продолжается, поскольку доработки требует способ крепления предложенных вариантов к джойстику.

Источник: GamesRadar

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Популярные новости

Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
«Мелкое» хулиганство на $200 000: айтишник получил 7 месяцев тюрьмы за месть работодателю
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
(Не) последний заезд? Вин Дизель намекнул на возвращение погибшего персонажа в «Форсаж 11»
Bethesda разрабатывает сразу несколько новых игр Fallout — одна из них «та самая»
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Вышли глобальные Realme P3 и P3 Ultra — большой AMOLED-экран и батарея 6000 мА-ч от $230
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Украина создала собственную КАБ — 500 кг, 60 км, видео испытания
Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
Новый дисплей поддерживает 1 млн FPS — он не для игр, а для 1 Тбит/с передачи данных
Студия выходца из Rockstar увольняет команду после провального шутера MindsEye
Работа мечты? Разработчикам Lies of P подарили Switch 2, премию $7300 и отпуск после продажи 3 млн копий
Український криптоподаток на світовій арені: чого варто (і не варто) вчитися в інших?
XRP растет, биткоин превысил $106 тыс. на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем
Меняйте пароли немедленно! Взломано 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook и других
Голос от OpenAI: в Версале туристы смогут поговорить со статуями, вместо того, чтобы слушать гида
Нанороботы залезут в нос, чтобы почистить его лучше лекарств, — китайские ученые
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
Мобильные операторы будут автоматически блокировать мошеннические и спам-звонки к украинцам, — Федоров
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить