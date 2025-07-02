Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом

Видеоблогер PewDiePie решил избавиться от Google в своей жизни — никакой Gmail, Android и так далее. Он очень хвалит Steam Deck как вспомогательное средство для этого.

Чуть ли не самый популярный ютубер в мире (а может нет) Феликс «PewDiePie» Чьелберг записал видео, в котором рассказывает о причинах полной дегуглификации и о том, как он это делает. Вкратце, речь идет об обеспокоенности слежкой, конфиденциальностью и о том, что этому всегда есть альтернатива. Почти.

«Последние несколько недель я полностью отключил Google. Я не пользуюсь ни одним из так называемых бесплатных сервисов Google. Кроме YouTube, [от которого] я буквально никуда не могу убежать», — признал PewDiePie.

Ютубер обеспокоен не только личной тайной, но и контролем над устройствами. Он считает, что альтернативы сервисам компании с открытым кодом даже лучше, но просто не имеют многомиллиардного бюджета и продвижения. Если говорить конкретно, он перешел на DuckDuckGo, а также на другой браузер и почтовый клиент. Но технически самой сложной частью было избавиться от Android.

Для пользования телефоном PewDiePie выбрал операционную систему с открытым кодом Graphene. Ему понравились возможности детального контроля доступа к файлам и папкам, а также не менее тщательный контроль доступа программ к интернету. В процессе дегуглинга он обнаружил, что его любимое приложение для заметок не работает на Raspberry Pi. И тут на сцену выходит… Steam Deck.

На портативную консоль Valve Феликс установил чистый Arch Linux (сама SteamOS тоже базируется на нем). В такой комбинации заработала любимая программа и многое другое. В частности, энтузиаст занялся оптимизацией энергопотребления Steam Deck. И, как ни странно, он еще и играет на ней.

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«И прежде чем вы спросите, да, я все еще могу на нем играть. Он использует 2% процессора. В настоящее время это что-то вроде странного домашнего лабораторного уродца, но я люблю его».

Смысл эксперимента со Steam Deck не в том, что консоль крайне необходима для достижения его цели, а в том, что для независимости и конфиденциальности можно использовать что угодно, имеющееся в наличии, устройство или программы. Эксперимент вызвал много критики и различных мнений, в том числе даже политических. Но с задачей ютубера наделать хайпа и собрать просмотры PewDiePie справился.

Источник: PC Gamer