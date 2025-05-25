Новости Технологии 25.05.2025 в 22:59 comment views icon

Steam Deck в голове — Valve готовит свой Neuralink, чипы для него появятся уже в этом году

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Андрій Русанов

Автор сайта

Steam Deck в голове — Valve готовит свой Neuralink, чипы для него появятся уже в этом году
Раздел Технологии выходит при поддержке

Гейбу Ньюэллу нужен ваш мозг. Valve давно имеет планы на нейроинтерфейс, но пока конкретика ограничивается разработкой чипа для него.

Наблюдатель Valve Брэд Линч заметил в обновление в блоге проекта нейроинтерфейса Valve Starfish относительно разработки специализированного чипа для мозгового импланта. Это специальный «электрофизиологический» чип, предназначенный для записи активности мозга и стимуляции его стимуляции. Starfish не утверждает, что уже создала системы для его функционирования или возможность его имплантации в голову человека.

Еще более десяти лет назад внутренние психологи изучали реакцию мозга людей на компьютерные игры. Valve когда-то рассматривала датчики на мочки ушей для своей первой гарнитуры виртуальной реальности. Компания публично обсуждала идею интерфейсов мозг-компьютер для игр на GDC в 2019 году. В том же году Гейб Ньюэлл основал стартап по разработке нейроинтерфейса Starfish Neuroscience, который сейчас обнародовал планы по выпуску своего первого чипа позже в этом году.

«Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске партнеров, для которых такой чип откроет новые захватывающие возможности», — пишет нейроинженер Starfish Нейт Чермак.

Однако целью Starfish является создание меньшего и менее инвазивного имплантата, чем у конкурентов. Такого, который сможет обеспечить одновременный доступ к нескольким участкам мозга и не требует батареи. Используя только 1,1 милливатта во время «обычной записи», по словам Starfish, чип сможет работать с помощью беспроводной передачи энергии. Компания приводит следующие характеристики:

  • Общее потребление энергии 1,1 мВт
  • Размеры 2 x 4 мм (шаг BGA 0,3 мм)
  • Способность записи (пики и LFP) и стимуляции (двухфазные импульсы)
  • 32 места для электродов, 16 каналов одновременной записи на частоте 18,75 кГц
  • Один источник тока для стимуляции на произвольных парах электродов
  • Встроенный мониторинг импеданса и измерения переходных процессов напряжения стимуляции
  • Цифровая обработка данных на борту и обнаружение пиков позволяют устройству работать через беспроводные интерфейсы с низкой пропускной способностью.
  • Изготовление по 55-нм технологическому процессу TSMC

Для сравнения, имплант Neuralink N1 имеет 1024 электрода на 64 проводах, имплантированных в мозг, чип с потреблением около 6 милливатт, аккумулятор, который периодически нуждается в беспроводной зарядке. Весь имплант (не только чип) имеет размеры около 23 мм в ширину и 8 мм в толщину.

Starfish отмечает, что для решения таких проблем, как болезнь Паркинсона, может быть важным подключение к нескольким частям мозга одновременно, а не только к одной. По словам компании, существует все больше доказательств того, что ряд неврологических расстройств связан с дисфункцией на уровне нейронных цепей, при которой взаимодействие между участками мозга может нарушаться. Кажется, сейчас Valve в этом вопросе интересуют более серьезные вещи, чем какие-то там игры. Apple, кстати, тоже хочет нейроинтерфейс, но пока дальше управления iPhone замысел не распространяется.

Источники: Starfish, The Verge, X

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