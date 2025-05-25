Steam Deck в голове — Valve готовит свой Neuralink, чипы для него появятся уже в этом году

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Гейбу Ньюэллу нужен ваш мозг. Valve давно имеет планы на нейроинтерфейс, но пока конкретика ограничивается разработкой чипа для него.

Наблюдатель Valve Брэд Линч заметил в обновление в блоге проекта нейроинтерфейса Valve Starfish относительно разработки специализированного чипа для мозгового импланта. Это специальный «электрофизиологический» чип, предназначенный для записи активности мозга и стимуляции его стимуляции. Starfish не утверждает, что уже создала системы для его функционирования или возможность его имплантации в голову человека.

Еще более десяти лет назад внутренние психологи изучали реакцию мозга людей на компьютерные игры. Valve когда-то рассматривала датчики на мочки ушей для своей первой гарнитуры виртуальной реальности. Компания публично обсуждала идею интерфейсов мозг-компьютер для игр на GDC в 2019 году. В том же году Гейб Ньюэлл основал стартап по разработке нейроинтерфейса Starfish Neuroscience, который сейчас обнародовал планы по выпуску своего первого чипа позже в этом году.

«Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске партнеров, для которых такой чип откроет новые захватывающие возможности», — пишет нейроинженер Starfish Нейт Чермак.

Однако целью Starfish является создание меньшего и менее инвазивного имплантата, чем у конкурентов. Такого, который сможет обеспечить одновременный доступ к нескольким участкам мозга и не требует батареи. Используя только 1,1 милливатта во время «обычной записи», по словам Starfish, чип сможет работать с помощью беспроводной передачи энергии. Компания приводит следующие характеристики:

Общее потребление энергии 1,1 мВт

Размеры 2 x 4 мм (шаг BGA 0,3 мм)

Способность записи (пики и LFP) и стимуляции (двухфазные импульсы)

32 места для электродов, 16 каналов одновременной записи на частоте 18,75 кГц

Один источник тока для стимуляции на произвольных парах электродов

Встроенный мониторинг импеданса и измерения переходных процессов напряжения стимуляции

Цифровая обработка данных на борту и обнаружение пиков позволяют устройству работать через беспроводные интерфейсы с низкой пропускной способностью.

Изготовление по 55-нм технологическому процессу TSMC

Для сравнения, имплант Neuralink N1 имеет 1024 электрода на 64 проводах, имплантированных в мозг, чип с потреблением около 6 милливатт, аккумулятор, который периодически нуждается в беспроводной зарядке. Весь имплант (не только чип) имеет размеры около 23 мм в ширину и 8 мм в толщину.

Starfish отмечает, что для решения таких проблем, как болезнь Паркинсона, может быть важным подключение к нескольким частям мозга одновременно, а не только к одной. По словам компании, существует все больше доказательств того, что ряд неврологических расстройств связан с дисфункцией на уровне нейронных цепей, при которой взаимодействие между участками мозга может нарушаться. Кажется, сейчас Valve в этом вопросе интересуют более серьезные вещи, чем какие-то там игры. Apple, кстати, тоже хочет нейроинтерфейс, но пока дальше управления iPhone замысел не распространяется.

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Источники: Starfish, The Verge, X

Раздел Технологии выходит при поддержке

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