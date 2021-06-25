Volvo и Northvolt построят «гигафабрику» в Европе с годовым потенциалом до 50 ГВтч, которая будет производить батареи для электромобилей Volvo и Polestar





Компания Volvo Cars анонсировала создание совместного предприятия с шведским производителем аккумуляторов Northvolt. В партнерстве они будут производить более экологичные аккумуляторы, предназначенные для питания следующего поколения полностью электрических автомобилей Volvo и Polestar. Первым шагом предприятия станет создание научно-исследовательского центра в Швеции, который начнет деятельность уже в 2022 году.

Опираясь на компетенции и опыт обеих компаний в области аккумуляторов, центр будет разрабатывать самые современные аккумуляторные элементы, а также технологии компоновки автомобилей для Volvo и Polestar. Совместное предприятие также создаст новую гигафабрику в Европе с производственным потенциалом до 50 ГВт∙ч в год. Начало производства запланировано на 2026 год. Volvo Cars также рассматривает возможность получения аккумуляторных элементов на 15 ГВт∙ч в год из существующего аккумуляторного завода Northvolt Ett в Шеллефтео (Швеция), начиная с 2024 года.

Партнерство с Northvolt обеспечит европейские потребности в аккумуляторных элементах, что ускорит процесс электрификации Volvo. До 2025 года Volvo Cars стремится продавать 50% полностью электрических автомобилей, а до 2030 года – исключительно электромобили.

Хотя местоположение новой гигафабрики еще не известно, но уже известно, что в ней будет работать около 3000 людей, при этом питаться завод будет на 100% чистой энергией. Первым автомобилем, оснащенным аккумуляторными элементами, разработанными совместным предприятием, станет электрический наследник бестселлера Volvo Cars — XC60.

Хотя электромобили за своей философией и экологичнее чем авто с ДВЗ, но само производство аккумуляторов все еще влечет вредные выбросы в атмосферу. Volvo сможет уменьшить собственное влияние на экологию в этой сфере благодаря сотрудничеству с Northvolt — лидером в отрасли экологического производства аккумуляторов. А также — благодаря изготовлению аккумуляторов вблизи своих производственных мощностей в Европе. Также Polestar подчеркнула европейские амбиции относительно роста и преданность проекту «Polestar 0», который направлен на создание до 2030 года автомобиля, который не оказывает влияния на климат, в течение всех этапов производства и эксплуатации.

Источник: Volvo Cars