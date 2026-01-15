Signal в мире ИИ: вышел "защищенный" чат-бот Confer со сквозным шифрованием

Новости ИИ 15.01.2026 comment views icon

Создатели Signal вошли в мир ИИ с собственным чат-ботом Confer, который продвигают как «защищенную» альтернативу более популярным моделям.

Основатель Signal Мокси Марлинспайк, хоть и не является поклонником больших языковых моделей (LLM), но озадачен пробелами в конфиденциальности, которые имеют современные поставщики. Он пишет, что, как и Signal, интерфейс чат-бота должен точно отображать то, что происходит «под капотом». Его решение — собственный чат-бот Confer со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) и открытым кодом, который призван сохранить разговоры пользователей в тайне.

Мессенджер Signal был создан в 2014 году на подобных принципах, и его протокол обмена зашифрованными сообщениями с открытым кодом был впоследствии принят WhatsApp от Meta. Можно предположить, что другие технологические гиганты захотят перенять технологию Confer для своих ИИ.

Как работает Confer?

Подобно Signal. Данные и разговоры пользователей шифруются в изолированной среде (TEE), которая мешает просмотру или изменению данных администраторами серверов. Вместо традиционных паролей, для получения ключей шифрования используются ключи доступа, такие как Face ID, Touch ID или PIN-код на устройствах проверенных пользователей.

При этом шифрование работает в обе стороны: как для запросов, так и для ответов. Сервис также предоставляет функцию удаленной аттестации, что позволяет независимо верифицировать код, работающий на серверах Confer.

Интерфейс и доступность

Внешний вид Confer напоминает стандартные чат-боты, хотя архитектура использует собственную языковую модель. К сожалению, без подробностей о ней.

Сейчас сервис находится на стадии тестирования и доступен в веб-браузерах. Есть бесплатная версия, но с ограничениями: до 20 сообщений в день и 5 одновременных чатов. За $35 в месяц Confer предложит безлимит на все и доступ к продвинутым ИИ-моделям с персонализацией.

